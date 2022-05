Dana Rogoz, după dezvăluirile actriței Viorica Vodă de la Gopo: „Am încercat și eu să vorbesc despre hărțuire”

În fața celor peste 750.000 de urmăritori pe care îi are pe Instagram, Dana Rogoz nu a rămas indiferentă. A vorbit despre abuz. „Viorica a venit cu un mesaj foarte puternic despre ce a însemnat pentru ea hărțuirea sexuală din această industrie, în urma acelui debut care este unul memorabil.

Pe actrița Viorica Vodă, omul Viorica Vodă nu îl cunosc personal, dar l-am apreciat pentru rolurile făcute. Din sală, pot să spun că s-a simțit că a fost un moment adevărat, curajos, emoționant. S-a lăsat liniștea și sunt convinsă că a vorbit în numele foarte multor femei, nu doar din industrie”, a declarat Dana Rogoz, după care a continuat cu propria experiență.

Ea a mărturisit că în filmul „MO”, regizat de soțul ei, Radu Dragomir, în 2019 s-a abordat această temă dificilă a abuzului sexual. La vremea respectivă, în mediul online, ea a încercat să vorbească public despre hărțuire și, din păcate, nimeni din mediul cinematografic nu a susținut-o.

„Noi am încercat să mai vorbim despre asta cu filmul MO. Am încercat și eu să vorbesc despre hărțuire și am văzut tot felul de reacții de care a avut parte și Viorica aseară. Am constatat cu tristețe… cred că noi nu știm să primim o astfel de veste”, a mai povestit Dana Rogoz.

Se știe că singura persoană care a felicitat-o pe Viorica Vodă la microfon, la Gopo 2022, pentru curaj a fost actrița Katia Pascariu. Ceilalți prezenți au păstrat tăcerea sau au ocolit discret subiectul.

Viorica Vodă: „Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui”

La gala premiilor Gopo 2022, eveniment care a avut loc marți, 3 mai, actrița Viorica Vodă a vorbit despre cât de mult au afectat-o hărțuirile sexuale din partea unor „directori de teatru și regizori”. Aflată pe scenă cu ocazia aniversării a 20 de ani de la lansarea filmului „Filantropica”, în regia lui Nae Caranfil, Viorica Vodă a avut un discurs puternic, în care a vorbit despre sexismul din industria cinematografică și a teatrului, pe care l-a întâlnit încă de la începutul carierei.

Actrița avea 25 de ani când a jucat rolul Dianei Dobrovicescu, o tânără blondă de care se îndrăgostește personajul principal, Ovidiu Gorea (Mircea Diaconu) în filmul „Filantropica”. „Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania #metoo from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu. Nu despre asta e vorba. Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete, care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, ca pe viitor, când va fi la început și își va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie rușine”, a declarat Viorica Vodă.

