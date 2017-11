Nouă dintre cei mai activi și talentați arhitecți și designeri din Romania au participat la proiectul Culoarea Anului 2018 în România.

În competiția, care s-a încheiat recent, au intrat 4 culori concept la care s-a lucrat 6 luni. Au fost patru propuneri supuse la vot – Nude, Culoarea Responsabilității, Albastru Occident și Albastru Atemporal. Prin ele autorii au adus propria viziune despre ceea ce poate fi culoarea definitorie pentru țara noastră în 2018, ținând cont de specificul cultural, istoric și personalitatea comunității locale. Peste 1.100 români pasionați de design și arhitectură au votat Culoarea Anului 2018 în România și au ales Albastru Atemporal.

Echipele care au propus culorile și au gândit conceptele ce stau în spatele lor sunt formate din: Maria Burachu, designer de obiect și Martine Claessens, designer de interior, Andrei Butușină, arhitect și Eliza Yokina, arhitect, arhitecții Eduard Baicu, Ionuț Mândrișcanu și Irina Neacșu arhitect, designer de interior și de obiect, Hamid Nicola Katrib, arhitect și designer de interior și Noha Nicolescu, designer de bijuterie și arhitect. ”În fiecare an, în toată lumea, producători mondiali de vopsea, alături de designerii din departamentele de creație anunță culorile anului în lume. Noi am lansat provocarea în România către profesioniștii din domeniu pentru a da spațiu de manifestare creativilor locali în încercarea de a seta trenduri originale, mai apropiate acestui spațiu social și cultural. Ne dorim să transformăm acest proiect pentru România creativă într-unul anual, la care să se alăture și alte domenii care pun accent pe culoare, bun gust și setează trenduri, de la arhitecți și designeri de interior și de obiect – segment profesional care s-a implicat încă din acest an – la regizori și scenografi, producători de mobilier, de decorațiuni și creatori de modă” declară Camelia Dragomirescu, director de marketing al unei firme de vopsele din România.

Albastru Atemporal, culoarea spiritualității

Timp de o lună, cele patru propuneri de culori au fost prezentate succesiv în mediul online publicului larg, iar alte două săptămâni au fost expuse pe platforma Designist.ro dedicată designerilor, arhitecților și pasionaților de home & deco și au fost supuse votului. În total, 1.109 români și-au exprimat preferința pentru una dintre cele patru culori, iar cele mai multe voturi, 39,22%, au fost pentru Albastru Atemporal. Celelalte voturi au fost împărțite astfel: 24,52% pentru Nude, 20,46% pentru Culoarea Responsabilității și 15,68% pentru Albastru Occident.

Iată ce spun Noha Nicolescu și Hamid Nikola Katrib despre Albastru Atemporal, culoarea aleasă de ele și care a și câștigat concursul: ”În arta populară românească, albastrul este considerat, cel mai adesea, simbol al spiritualității. Se asociază cu adevărul, inspirația, creativitatea, liniștea, introspecția și contemplarea. Lipsit de materialitate în sine, albastrul are potențialul de a transforma realul în imaginar. Am căutat o frecvență pe care a vibrat continuu, de-a lungul timpului, spiritul românesc. Am regăsit-o materializată în tradiție, de-a lungul timpului, în culoarea albastră, și am denumit-o Albastru Atemporal”.

