De Mihai Niculescu,

Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a dezvăluit la Digi 24 ce i-a spus sportiva despre jurnaliștii TV de la noi și care este motivul pentru care a refuzat toate invitațiile din studio de până acum. Daniel Dobre a dialogat pe această temă cu realizatorul Cosmin Prelipceanu, relatează adevărul.ro.

Eu nu ştiam chestia asta – că Simona n-a fost niciodată la o televiziune în România, lucru pe care eu nu-l ştiam. Şi chiar le-am spus (n.r. – oamenilor de la o altă televiziune) că o s-o-ntreb, că eu nu ştiu motivul. I-am întrebat: Ştiţi cumva dvs care este motivul? Ei au spus că nu. Dacă eu aflu, să le spun. Şi chiar aseară am vorbit cu ea şi am întrebat-o şi mi-a spus: Da, şi n-o să mă duc niciodată, pentru că aceşti oameni jignesc persoana, nu comentează rezultatul. Un lucru care, dacă stau să mă gândesc un pic, este foarte adevărat: tu ca om nu te schimbi sau nu devii mai bun jucând bine sau devii mai prost jucând prost. Fiecare sportiv are o zi proastă, adversarul e foarte bun, îi dai mâna la orice nivel, nu contează că-i tenis, îi dai mâna, ai fost mai bun, ne vedem data viitoare. Un fan adevărat, după mine, sau un jurnalist care îşi face treaba foarte bine trebuie să înţeleagă fenomenul

Daniel Dobre