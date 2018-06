Declaraţia arogantă făcută de Sloane Stephens înaintea finalei cu Simona Halep

Înainte de marea finală de la Roland Garros, Sloane Stephens a făcut o declarație care o visează pe Simona Halep pe care unii o consideră de-a dreptul arogantă.

Se pare că presiunea uriașă dinaintea finalei de la Roland Garros aduce la lumină asprimea jucătoarei americane de 25 de ani.

Sloane Stephens spune că ea se va afla în avantaj în meciul pe care îl va disputa cu Simona Halep pentru că "a câștigat deja o finală de Mare Șlem.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ro"><p lang="en" dir="ltr">Stephens: "No advantage on Halep cause to my title and none from her" <a href="https://twitter.com/hashtag/RG18?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RG18</a></p>— Ubitennis (@Ubitennis) <a href="https://twitter.com/Ubitennis/status/1004771438828679169?ref_src=twsrc%5Etfw">7 iunie 2018</a></blockquote>

"Niciun avantaj pentru Halep pentru că eu am un titlu, iar ea nu are nicunul", a spus Sloane Stephens.

Americanca a făcut referire la faptul că Simona Halep, deși a fost de trei ori foarte aproape de a câștiga o finală de Mare Șlem, nu a reușit acest lucru.