O mamă a doi copii a primit un diagnostic dur din partea medicilor. Britanica Cindy Cannon a aflat că mai are doar câteva luni de trăit, având cancer la creier și la plămâni. Ea a aflat că suferă de această boală cruntă recent, după ce s-a plâns mai mulți ani de dureri insportabile. Doctorii i-au spus însă că totul este în imaginația ei.

Cindy Cannon, în vârstă de 41 de ani, a aflat în urmă cu doar câteva săptămâni că suferă de cancer. „Am mers să iau copii de la școală și am leșinat. Am fost trimisă la spital, unde doctorii au făcut o tomografie completă. În acel moment, ei au descoperit că am cancer la plămâni și o tumoare la creier”, a povestit Cindy.

Britanica s-a plâns însă mai mulți ani de dureri insuportabile. „Mai mulți ani m-a plâns doctorilor de dureri la picioare. Mi-au spus că totul este în imaginația mea… Acum, mai am doar câteva săptămâni de trăit. Este șocant, pentru că din cauza asta copiii mei vor rămâne fără mamă”, a spus femeia.

Ea încearcă însă să învingă boala, de dragul copiilor ei, Marcus (18 ani) și Casey-Jane (nouă ani). „Nu voi renunța! Dar vreau ca oamenii să știe că se pot face astfel de greșeli și doar pentru că oamenii îți pun o etichetă, nu înseamnă că este și una corectă”, a continuat ea.

Familia ei a dechis o pagină unde oamenii pot face donații pentru a o ajuta cu tratamentul.