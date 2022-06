„Digul Lacului Morii este un loc care era de multe ori căutat de bucureşteni, doar că nu era amenajat corespunzător. Oamenii din sectorul 6 nu prea au şi nu prea aveau unde să se plimbe, să petreacă timp liber de calitate şi de aceea acesta este doar unul dintre proiectele pe care l-am demarat pentru ca oamenii din sectorul 6 să rămână în sectorul 6. (…) Sunt foarte mulţumit că am terminat la timp, pentru că totuşi are doi kilometri şi jumătate aproape această porţiune de dig pe care am amenajat-o pentru oameni”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

El a precizat că lucrările au costat aproximativ 10 milioane de lei şi a menţionat că, în afară de asfalt, amenajarea presupune pistă de alergare, iluminat public stradal, pergole, bănci, coşuri de gunoi, camere de luat vederi, maşinuţe electrice cu care Poliţia Locală va patrula pentru a preveni vandalismul şi cu care ADP va face curat şi va întreţine această porţiune.

„Insula Lacului Morii este practic punctul terminus al celor care vor să se plimbe pe această promenadă. Noi vom organiza un concurs internaţional de soluţii, dar nu doar pentru insulă, ci vorbim despre zona extinsă a Lacului Morii, care include Parcul Crângaşi, partea adiacentă digului, pentru că puţin mai încolo, unde se termină blocurile, de exemplu, este suficient teren ca să poată să apară terenuri de sport sau alte funcţionalităţi. De asemenea, insula, tot digul şi inclusiv partea sudică a lacului vor intra toate într-un concurs de soluţii la nivel internaţional care să includă – îmi doresc eu – inclusiv sporturi pe apă, sailing, caiac-canoe şi evenimente culturale, care de obicei o să fie probabil ţinute pe insulă”, a spus Ciucu.

Potrivit edilului sectorului 6, Colegiul Arhitecţilor finalizează tema de cercetare.

„Vor fi echipe de arhitecţi care vor gândi creativ toată această zonă şi după aceea, imediat ce se va termina concursul de soluţii, noi vom scoate lucrările la licitaţie. Trebuie să fie gata până la sfârşitul mandatului meu”, a adăugat Ciprian Ciucu.

