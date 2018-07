Directoarea școlii din Iași care zugrăvește singură instituția este Mariana Paraleste de la Scoala Gimnaziala Șipote. În lipsa fondurilor primite de la autoritățile locale pentru astfel de lucrări, directoarea nu are de ales decât să facă treaba singura și asta pentru ca elevii școlii aibă cât de cât condiții decente, relatează bzi.ro.

„Alăturat vedeți un profesor. Nu este zugravul școlii! Mai mult, este directorul școlii. Eu cuvinte nu mai am. Nu sunt șocat, dar sunt revoltat pentru starea în care am ajuns! Mai ales că acest profesor este dintre cei mai talentați din breaslă! Mie îmi este greu să înțeleg unde am ajuns. Un profesor de excepție, un director de școală care iubește meseria! Obligat de un sistem să facă de toate. Este România reală! Dar ce pricepută este! Incredibil!”, a scris profesorul Silviu Gurlui într-o postare publicată pe o rețea de socializare. Profesorul a realizat și filmulețul publicat pe facebook.