„La momentul la care vorbim, din punctul de vedere al personalului, lucrurile sunt relativ bune şi spun relativ pentru simplu fapt că avem câteva persoane din cadrul personalului medical care s-a întors din concediu şi vreo doi au devenit simptomatici, nu şi-au dat seama şi până la urmă, în urma unei anchete epidemiologice, am descoperit că sunt şapte-opt asistenţi medicali, infirmiere, brancardieri care s-au pozitivat, unii sunt asimptomatici şi câţiva sunt cu simptome uşoare”, a declarat pentru News.ro Daniel Drăguţescu, director medical al Spitalului Clinic Colentina din București.

Acesta a precizat că „surpriza este că toţi fac parte din personalul vaccinat au spitalului” și a explicat că aceştia nu au fost testaţi, întrucât metodologia nu obligă la testarea celor vaccinaţi.

„Testăm orice persoană simptomatică, că de aia i-am testat şi pe ei. Prima persoană am testat-o când a devenit simptomatică”, a afirmat Drăguţescu.

„O parte din ei am aflat că s-au şi negativat, dar să respectăm protocolul am zis să temporizăm un pic activitatea fără a pune în pericol pacienţii. Lucrurile sunt sub control”, a subliniat directorul medical.

„Secţia respectivă este momentan cu activitatea suspendată”

Drăguţescu a precizat că pe secţia în care au apărut cazurile, una dintre secţiile chirurgicale, „s-a temporizat activitatea, s-au luat măsurile astfel încât să nu se ajungă la propagarea infectării”.

„Secţia respectivă este momentan cu activitatea suspendată pentru câteva zile astfel încât să ne asigurăm că niciunul din restul personalului nu este infectat. Toţi sunt negativi, aşteptăm încă câteva zile ca să putem să reluăm activitatea”, a mai afirmat directorul medical.

