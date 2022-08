Drumuri și Poduri Iași promisese semafor de două luni în intersecția cu accidentul prins live de TVR. „Cel puțin un accident pe săptămână”

Prăbușirea podului de la Luțca încă face victime în județul Neamț, la mai bine de două luni și jumătate de când construcția peste râul Siret care lega localitățile Sagna de Luțca s-a dărâmat. Întregul trafic rutier din zonă a fost deviat pe drumul național 15D, prin localitatea Gâdinți.

Cu roșu este drumul inaccesibil după prăbușirea podului de la Luțca. Iar cu verde este varianta utilizată acum, drumul care trece prin intersecția cumplită de la Gâdinți

Acolo, intersecția cu drumul care duce spre Sagna, care este drum județean, e marcată doar de panouri pe care scrie STOP. Însă cine nu cunoaște zona sau nu este atent, trece prin intersecție fără să acorde prioritate și cu viteză mare, fiindcă este o porțiune de drum drept cu vizibilitate mare în față. Drept dovadă că localnicii au denumit intersecția DN15D cu DJ207D, care duce spre Sagna, „intersecția groazei”.

Cele trei indicatoare „STOP” nu ajută prea mult, susțin localnicii

„Drumul este folosit mai mult de localnici, dar este foarte riscant, dacă nu știi zona, dacă nu ai waze, te duci tot înainte pe drumul județean, fiindcă, la cum arată asfaltul și marcajele, nu îți dai seama că nu ești pe drumul cu prioritate. Au pus și trei semne de stop acolo, în intersecție, dar am văzut multe mașini care zboară fără să încetinească. Eu când trec pe acolo pe drumul național, mereu frânez și mă asigur ca și cum nu aș avea prioritate”, a spus un localnic din Gâdinți pentru Libertatea.

Un fost preot a murit acolo chiar săptămâna trecută

Pe perioada în care CJ Iași a demarat lucrările de reabilitare ale podului de la Luțca, traficul a trecut prin același loc, iar un accident major, cu victime, se întâmpla cel puțin o dată pe săptămână. Situația a fost reluată și începând cu luna iunie – pe 20 iunie a fost un accident grav, o autoutilitară a intrat în gardul unei locuințe, în urma coliziunii cu un alt autovehicul.

Pe 14 august, un accident grav a dus la moartea unei persoane și rănirea altor trei. Victima este un fost preot, care stătea pe locul din dreapta al unei mașini care circula regulamentar, pe drumul național, care a fost lovită violent de un camion care a venit de pe drumul județean și nu a acordat prioritate.

Iar un echipaj TVR care a mers să relateze despre accidentul din intersecția de la Gâdinți a surprins în direct, în timpul transmisiunii live, o coliziune a trei mașini în aceeași intersecție.

Captură cu accidentul surprins de TVR

După prăbușirea podului de la Luțca, unul dintre localnicii din zonă, care este și consilier USR – Marian Tanasă -, a deschis o petiție online prin care a cerut DRDP Iași să semaforizeze intersecție respectivă pentru a putea opri accidentele grave.

Promisiuni timp de două luni, după petiția localnicilor

„Având în vedere devierea circulației către Sagna prin Gâdinți, ca urmare a prăbușirii podului peste Siret, din Luțca, traficul va fi preluat de DN15D prin Gâdinți. Pe perioada cât s-au făcut reparațiile la acest pod, circulația de asemenea a fost dirijată pe acest tronson de drum, unde se află și intersecția din Gâdinți ce face legătura dintre DN15D și drumul ce merge către Sagna – 207D. Pentru a evita viitoare tragedii, lansez o strângere de semnături pentru montarea de urgență a unor semafoare provizorii în «intersecția groazei»”, a scris acesta în descrierea petiției.

Iar apelul localnicilor a părut să aibă ecou în primă fază la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, care are în administrație drumul respectiv. Într-un răspuns din 16 iunie, cei de la DRDP promiteau semaforizarea intersecției. Aceștia spun că „au fost inițiate procedurile privind întocmirea proiectului de instalare a unui sistem semaforizat care va asigura fluența și siguranța traficului”.

Locuitorilor din zonă li s-a promis semaforizarea imediat după accidentul de la Luțca, acum două luni

Două luni mai târziu însă, niciun astfel de sistem nu a fost instalat acolo.

DRDP Iași: „Săptămâna viitoare vor fi semafoare la Gâdinți”

Contactat de Libertatea, Ovidiu Laicu, director regional al DRDP Iași, și-a luat angajamentul că până săptămâna viitoare intersecția va fi semaforizată. Acesta a explicat că a durat două luni fiindcă semafoarele de la Gâdinți vor fi luate dintr-o intersecție din comuna Girov, din Neamț, unde se va construi un sens giratoriu. În această perioadă s-a derulat proiectarea și obținerea tuturor avizelor.

„Ne-am luat angajamentul, vom muta semafoarele de la Girov, unde facem un sens giratoriu, chiar mâine în montăm. A durat fiindcă am făcut proiectare, am obținut toate avizele, a trebuit să găsim o firmă care să facă mutarea pentru semafoare, că nu e chiar atât de ușor, trebuie construită canalizare pentru cabluri, pentru tot. Am încheiat și un protocol cu autoritățile locale care să ne permită racordarea la curent – sunt sigur că se va face săptămâna viitoare”, a declarat Ovidiu Laicu pentru Libertatea.

Acesta nu crede că instalarea semafoarelor va elimina complet riscul producerii de accidente.

„Am vreo 5.000 de intersecții în grijă, dacă pun peste tot câte patru semafoare ar însemna să montez 20.000 de semafoare. Spun în general, nu doar legat de cazul ăsta, la orice accident rutier unde conducătorii nu respectă semnalizarea verticală și cea orizontală se cere semafor care ar rezolva treaba. Nici pe departe! Semaforul e o chestie doar suplimentară, dar la Gâdinți săptămâna viitoare vom avea montate semafoarele”, a completat Ovidiu Laicu.

