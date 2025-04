Potrivit lui Zelenski, forțele ucrainene au luptat la un moment dat cu șase soldați chinezi, iar doi dintre ei au fost luați prizonieri de război. Informația este furnizată și pe site-ul Administrației Prezidențiale de la Kiev.

„Am capturat soldaţi chinezi pe teritoriul Ucrainei. Ucrainenii din regiunea Doneţk – Tarasivka şi Bilohorivka – au intrat în luptă cu şase soldaţi chinezi. Doi dintre aceştia sunt în captivitate. În consecinţă, avem documentele lor, paşapoartele, chiar şi cărţile de credit. Ei sunt cetăţeni chinezi”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că le-a transmis miniștrilor de externe și apărare să contacteze China pentru a obţine o explicaţie. El a atras totodată atenția că regimul de la Beijing nu este parte neutră în războiul din Ucraina, ci un aliat al Kremlinului.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



