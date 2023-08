„Domnule ministru, aveți 72 de ore să transferați răniții într-un centru de mari arși care să-i trateze corespunzător”. Apelul unor supraviețuitori Colectiv

Datorii istorice la spitalele din afară

Adrian Albu, supraviețuitor al incendiului din clubul Colectiv, a făcut un apel către ministrul Sănătății Alexandru Rafila, la câteva ore după exploziile de la Crevedia în urma cărora peste 50 de persoane au fost rănite și una a decedat.

Acesta consideră că prioritatea 1 acum este transferul pacienților în unități care să-i poată trata. „Acea fereastră de oportunitate de maximum 72 de ore pe care un mare ars o are se va închide luni. Dacă până atunci acei răniți nu sunt transferați într-un centru de mari arși care să-i trateze corespunzător, sunt condamnați la moarte. V-o spune unul care a supraviețuit incendiului de la Colectiv și care are încă vie în memorie carnagiul acelei seri. Imagini similare, din Crevedia, am văzut azi”, a scris acesta.

Adrian Albu, unul dintre supraviețuitorii din Colectiv Foto: Pagina personală de FB

Apoi, acesta atrage atenția că România are în continuare datorii istorice către centrele de mari arși din Europa: „Plata cheltuielilor medicale la 1 an și jumătate sau, în unele cazuri chiar mai mult, după tratament face ca rata de refuz a pacienților proveniți din România să fie foarte mare și să-i condamne la moarte sigură. De asemenea, aveți un protocol cu Belgia pentru marii arși, vă rog să-l semnați, veți salva vieți.”

De asemenea, acesta a cerut investiții pentru Spitalul Floreasca ca să fie „un adevărat centru de mari arși, să nu fie doar pe hârtie”. „Nimeni nu merită să plătească cu o moarte în chinuri oribile faptul că o stație GPL funcționa fără autorizație.”

„Dați-le marilor arși de la Crevedia șansa pe care ne-ați refuzat-o nouă”

Și Alexandra Furnea a reacționat după tragedia din Dâmbovița, menționând că situația din spitale, din păcate, nu este cu mult diferită de acum opt ani. „Să nu credeți vreo clipă că acum avem tot ce ne trebuie. Nu avem. Spitalele tot nepregătite sunt, iar nosocomialele continuă să ucidă. Dragi autorități, stimați miniștri, dați-le marilor arși de la Crevedia șansa pe care ne-ați refuzat-o nouă. Nu îi lăsați și pe ei să moară, ca să ascundeți neputințele sistemului medical, devastat de corupție, și ca să vă protejați funcțiile. Transferați-i în străinătate acum, nu peste o săptămână. Cerșiți, dacă este necesar, locuri. Implorați-i să ne primească răniții. Dovediți că România a învățat ceva din Colectiv”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

