Donald Trump are o statuie uriașă, placată cu aur. Cine a realizat-o și unde a fost amplasată

Realizată din bronz și placată cu o foiță groasă de aur, statuia îl înfățișează pe președinte stând în picioare, cu pumnul ridicat – o trimitere directă la celebra imagine surprinsă imediat după tentativa de asasinat din anul 2024.

Opera aparține sculptorului Alan Cottrill din Ohio, care a încasat aproximativ 500.000 de dolari australieni pentru această lucrare.

Proiectul a fost susținut financiar de un grup de criptomonede numit $PATRIOT. Această asociere a generat o dispută, sculptorul Cottrill fiind nemulțumit de faptul că grupul a folosit imaginea statuii pentru a-și promova afacerea cu monede de tip „meme”.

A new golden Donald Trump statue was unveiled at his Doral Miami course.



The course hosts the Cadillac Championship Signature Event this week, the first time the PGA Tour has been back to the Blue Monster in a decade.

Deși lucrarea este expusă pe una dintre proprietățile lor, familia Trump a ținut să se distanțeze ferm de proiectul financiar din spatele acesteia.

În luna februarie, Eric Trump a clarificat situația: „Organizația Trump nu are nicio asociere de niciun fel cu Patriot Token sau cu moneda meme. Apreciem sprijinul și entuziasmul, dar vrem să fim foarte clari – nu suntem implicați în această monedă”.

Statuia lui Donald Trump a fost realizată de sculptorul Alan Cottrill. Foto: Profimedia

Locația din Miami se numără printre destinațiile favorite ale lui Donald Trump, fiind vizitată de acesta de două ori doar în ultimele două luni.

În acest weekend, președintele este așteptat din nou la Doral, în timpul Campionatului Cadillac din cadrul PGA Tour, ocazie cu care cel mai probabil va vedea personal statuia. Tot aici, președintele intenționează să găzduiască summitul G20 în luna decembrie.

Aceasta nu este prima reprezentare a liderului american. O altă statuie aurită, înaltă de 3,6 metri, care îl prezenta pe Donald Trump ținând un Bitcoin în mână, a fost amplasată, în septembrie 2025, în fața Capitoliului din Washington.

În 2019, o statuie din lemn a lui Donald Trump a fost realizată în localitatea Sela pri Kamniku din Slovenia, țara natală a Melaniei Trump, soția sa.

