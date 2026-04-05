Papa Leon al XIV-lea a transmis primul său mesaj de Paște la Liturghia de la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a rostit duminică primul său mesaj de Paşte în faţa miilor de credincioşi adunaţi în Piaţa Sfântul Petru din Vatican. Din balconul bazilicii, încadrat de trandafiri albi, Suveranul Pontif a lansat un apel pentru pace, îndemnând liderii mondiali să renunţe la conflicte.



„În această zi de sărbătoare, să abandonăm orice dorinţă de conflict, dominaţie şi putere şi să-l implorăm pe Domnul să acorde pacea sa unei lumi devastate de războaie”, a spus Papa Leon, în timpul discursului său.

Papa Leon le-a cerut liderilor lumii să oprească războaiele și îndeamnă la pace

Critic vocal al războiului din Iran, Papa Leon a folosit acest prilej pentru a sublinia importanţa dezescaladării conflictelor globale.

„Ne obişnuim cu violenţa, ne resemnăm cu ea şi devenim indiferenţi, indiferenţi faţă de moartea a mii de oameni”, a avertizat el, cerând ca „cei care au arme să le lase jos» şi «cei care au puterea de a declanşa războaie să aleagă pacea”.

Piaţa a fost decorată festiv cu flori de primăvară, mii de narcise, flori mov, roşii şi albe fiind aranjate în rânduri. După ce a salutat mulţimea, Papa a rostit tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” – „către cetate şi lume” –, oferindu-le urări de Paşte în mai multe limbi, inclusiv latină, arabă şi chineză.

Papa Leon a criticat în ultimele săptămâni războaiele și conflictele din întreaga lume

Spre deosebire de tradiţia recentă, pontiful nu a menţionat explicit nicio ţară sau conflict în mesajul său. Totuşi, în ultimele săptămâni, el a criticat în mod repetat indiferenţa globală faţă de războaie şi suferinţă, folosindu-şi predicile din Săptămâna Mare pentru a îndemna la reconciliere.

Sâmbătă seara, în cadrul priveghiului de Paşte, Papa a cerut credincioşilor să nu rămână amorţiţi în faţa amplorii violenţei, ci să contribuie activ la pace.

„Iisus a fost complet nonviolent în faţa suferinţei”, a spus Suveranul Pontif, făcând referire la povestea de Paşte a învierii lui Hristos, considerată cel mai important eveniment din calendarul liturgic creştin.

Papa Leon i-a adus un omagiu lui Papa Francisc

În mesajul său de Paşte, Papa i-a adus un omagiu predecesorului său, Papa Francisc, care a rostit ultimul său mesaj de Paşte în 2025, cu doar câteva ore înainte de a trece la cele veşnice. Clopotele au răsunat în Vatican, iar mulţimea aplauda în timp ce Papa Leon a încheiat binecuvântarea, oferind un mesaj de unitate şi speranţă pentru o lume mai paşnică.



Reamintim că Papa Francisc a murit în 2025, la vârsta de 88 de ani. Decesul a venit după o perioadă în care a avut mai multe probleme de sănătate, fiind internat și tratat în repetate rânduri. Moartea sa a fost anunțată oficial de Vatican și a stârnit reacții în întreaga lume, lideri politici și religioși transmițând mesaje de omagiu pentru cel care a condus Biserica Catolică timp de peste un deceniu.

Papa Francisc, pe numele său real Jorge Mario Bergoglio, a fost unul dintre cei mai cunoscuți lideri religioși din lume. El a devenit papă în anul 2013 și a fost primul pontif din America Latină și primul iezuit ales în fruntea Bisericii Catolice.