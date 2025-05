Potrivit Meduza, Trump a sugerat că liderul rus nu a participat deoarece el însuși nu era prezent.

„De ce ar merge dacă eu nu sunt acolo?”, le-a declarat Donald Trump reporterilor, conform sursei citate.

Întrebat dacă e dezamăgit că Putin nu a mers la Istanbul, Trump a răspuns: „Nu. De fapt, eu am spus, de ce s-ar duce dacă eu nu mă duc? Pentru că nu aveam de gând să merg. Nu aveam în plan să merg. M-aș duce, dar nu plănuiam să mă duc. Și am spus: nu cred că o să meargă dacă nu mă duc. Și s-a văzut că am dreptate”.

Reporter: No Putin in Turkey. Disappointed?



Trump: No.. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that's turned… pic.twitter.com/zQeVGrFXyb — Acyn (@Acyn) May 15, 2025

Afirmația vine în contextul în care Vladimir Putin a propus inițial reluarea negocierilor directe cu Ucraina la Istanbul pe 15 mai.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni personal cu Putin.

Cu toate acestea, Kremlinul a tergiversat anunțarea participării lui Putin.

În cele din urmă, s-a confirmat că delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, care a reprezentat Rusia în negocierile anterioare cu Ucraina.

Concret, din delegația rusă fac parte, alături de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, viceministrul de externe Mihail Galuzin și viceministrul apărării Alexandre Fomine, potrivit listei publicate de Kremlin.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are programate întâlniri de lucru pe 15 mai când ar trebui să se întâlnească, în Turcia, cu președintele Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Vladimir Putin și Donald Trump lipsesc de la negocierile de pace din Turcia. Volodimir Zelenski va participa însă, după ce șeful SUA i-a cerut în cursul acestei săptămâni să meargă personal.

Delegația rusă a ajuns la Istanbul în dimineața de 15 mai.

