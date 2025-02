Liderul republican de la Casa Albă a declarat că un acord între Washington și Kiev asupra resurselor naturale ucrainene este „foarte aproape”. Mai devreme, vicepremierul ucrainean Olha Stefanișina a precizat că „echipele Ucrainei și SUA sunt în faza finală a negocierilor asupra acordului privind mineralele”.

The look on the face of Emmanuel Macron, the President of France, says it all when Donald Trump starts babbling about a minerals deal with Ukraine.



Donald is a global embarrassment.

Trump spune că Putin va accepta trupe de menținere a păcii în Ucraina

În ceea ce privește posibilitatea desfășurării unor trupe europene de menținere a păcii în Ucraina, Donald Trump a spus că nu vede „nicio problemă”, iar liderul rus Vladimir Putin le va accepta în cele din urmă.

Liderul republican de la Casa Albă a susținut totodată că războiul din Ucraina s-ar putea termina „în câteva săptămâni”. Întrebat dacă aceasta ar presupune ca Ucraina să cedeze teritorii, Trump a răspuns evaziv: „Vom vedea”.

În același timp, Donald Trump a apreciat că NATO este un „instrument formidabil atunci când este bine folosit”.

De cealaltă parte, Emmanuel Macron şi-a exprimat speranţa unei implicări „puternice” a SUA în garantarea păcii în Ucraina. Președintele francez a cerut totodată ca Ucraina „să fie implicată” în negocierile care o privesc în mod direct.

„Europa este pregătită să devină un partener mai puternic şi să facă mai mult în domeniul apărării. Obiectivul nostru este să construim o pace solidă şi durabilă în Ucraina”, a declarat Macron.

Președintele francez, care s-a dus la Washington pentru a prezenta planul britanico-francez pentru garantarea păcii în Ucraina, a apreciat că a avut o primă întâlnire „foarte bună” și „foarte prietenoasă” cu liderul de la Casa Albă.

Macron corrects Trump after he claims „Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.” pic.twitter.com/zgVtviehrN — Aaron Rupar (@atrupar) February 24, 2025

Președinții Macron și Trump s-au întâlnit inițial în Biroul Oval cu ocazia unei videoconferințe G7, la care restul liderilor – din Marea Britanie, Canada, Japonia, Germania, Italia – au participat virtual. După o scurtă pauză la Blair House, reședința oficială a liderilor străini, situată vizavi de Casa Albă, Macron a revenit în Biroul Oval pentru întâlnirea programată cu Trump, urmată de un prânz de lucru și o conferință de presă comună.

Macron, with Trump scowling next to him, says „the aggressor is Russia” pic.twitter.com/m9ZQBoNsKY — Aaron Rupar (@atrupar) February 24, 2025

Macron, primul lider european primit de Trump în noul mandat

Macron este primul lider european pe care Trump l-a primit de la revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie. Această întâlnire coincide practic cu trei ani de la începerea războiului din Ucraina.

Donald Trump îl va primi joi și pe premierul britanic Keir Starmer, cu care Emmanuel Macron s-a coordonat în mod special în ultimele zile.

Întâlnirea dintre Macron și Trump are loc după ce președintele american a surprins Europa anunțând, pe 12 februarie, că a vorbit la telefon cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin și a ajuns la un acord pentru a începe „imediat negocierile” de pace în Ucraina. În plus, Trump l-a acuzat recent pe Zelenski de începerea războiului, acuzație făcută ca o presiune asupra președintelui ucrainean pentru a accepta cât mai repede un acord asupra mineralelor și care a fost retrasă între timp.

Eforturi pentru o poziție europeană comună

Emmanuel Macron încearcă să unifice Europa într-o poziție comună, organizând în acest sens săptămâna trecută două întâlniri cu țări membre UE și NATO pentru a coordona un răspuns, găzduindu-l inclusiv pe președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Macron a anunțat anterior că s-a dus la Washington pentru a-i transmite lui Trump că este în interesul comun al americanilor și al europenilor să nu dea dovadă de slăbiciune în fața lui Putin în cursul negocierilor de pace în Ucraina.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina va rămâne de neclintit. Sunt la Washington pentru a aminti acest lucru și a merge mai departe cu președintele Trump și aliații noștri”, a reacționat președintele francez pe X, amintind că Ucraina luptă „pentru suveranitatea și libertatea sa”.

Depuis trois ans, lUkraine se bat avec un courage qui force le respect contre un agresseur, la Russie.



Pour sa souveraineté et sa liberté.



Notre soutien à lUkraine restera inébranlable. Je suis à Washington pour le rappeler et avancer avec le Président Trump et nos alliés. pic.twitter.com/jkKijXh7en — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2025

Macron vrea să-i prezinte lui Trump „propuneri de acțiune” pentru a îndepărta „amenințarea rusă” în Europa și pentru a garanta o „pace durabilă” care să nu se transforme într-un dictat pentru ucraineni.

De asemenea, Emmanuel Macron vrea să își convingă omologul american, care nu și-a ascuns niciodată fascinația față de liderii autoritari, că Rusia constituie o „amenințare existențială” și că Vladimir Putin „nu va respecta neapărat” un acord de pace.

Dincolo de Ucraina, întregul echilibru transatlantic construit după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial este amenințat în aceste zile.

