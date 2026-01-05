„Nu cred că acea lovitură a avut loc”, le-a declarat Donald Trump reporterilor prezenți la bordul Air Force One în timp ce se întorcea duminică la Washington, după ce a petrecut două săptămâni la Mar-a-Lago, reşedinţa sa privată din Florida.

„Nu credem că s-a întâmplat asta, acum că am putut verifica”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat săptămâna trecută Ucraina că a lansat un atac cu drone împotriva reşedinţei „prezidențiale” din Dolghie Borodî, în regiunea Novgorod, într-un moment de negocieri intense pentru încheierea războiului.

Acuzaţia a venit la doar o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump în vederea finalizării planului de pace. Liderul de la Kiev a negat rapid acuzaţia Kremlinului.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că „ceva s-a întâmplat în apropierea” reşedinţei din Dolghie Borodî, dar că oficialii americani au constatat că obiectivul respectiv nu a fost ţinta vreunui atac ucrainean cu drone.

Anterior, oficialii europeni au subliniat că regimul de la Moscova nu face decât să submineze eforturile de pace.

La rândul lui, Trump a declarat săptămâna trecută că Putin a ridicat „chestiunea atacului cu drone” în timpul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu liderul rus mai devreme în acea zi. Președintele american a spus că a rămas „foarte supărat” din cauza acuzaţiei.

Apoi, miercuri, Trump a minimizat acuzația Kremlinului. El a postat pe platforma sa de socializare un link către un editorial din New York Post care punea la îndoială versiunea lui Putin. Editorialul îl critica pe liderul de la Kremlin pentru că a ales „minciuna, ura şi moartea” într-un moment în care, potrivit lui Trump, cele două părţi erau „mai aproape ca niciodată” de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului.

