⚡️⚡️⚡️BREAKING: An attack on the dictators residence? Lavrov claims Ukraine tried to assassinate Putin



Russias foreign minister accused Ukraine of attacking Putins residence.



According to him, on the night of December 29, more than 90 drones allegedly targeted the state… pic.twitter.com/1TyGo8C9em — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025

În urma presupusului atac din regiunea Novgorod, Serghei Lavrov a declarat că „poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită” în cadrul discuțiilor de pace în curs care vizează încheierea invaziei Moscovei în Ucraina. Lavrov a spus că nu au existat pagube sau victime în urma incidentului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins imediat afirmația, numind-o „o altă minciună” din partea Rusiei.

„Este clar că am avut o întâlnire cu (președintele american Donald) Trump ieri”, a declarat Zelenski reporterilor printr-un mesaj vocal. „Și este clar că pentru ruși, dacă nu există niciun scandal între noi și America și facem progrese, pentru ei este un eșec, pentru că nu vor să pună capăt acestui război.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mai spus că Moscova pregătește terenul pentru a ataca clădirile guvernamentale din Kiev.

Lavrov a declarat că țintele au fost deja selectate pentru atacuri de represalii din partea forțelor armate ruse. „Astfel de acțiuni nechibzuite nu vor rămâne fără răspuns”, a spus el, adăugând că atacul echivalează cu „terorism de stat”.

Nu se știe dacă Putin se afla în reședința Dolgiye Borody, care a mai fost folosită în trecut de Iosif Stalin, Nikita Hrușciov și Boris Elțin.

Luni, Putin i-a spus armatei sale să continue o campanie de preluare a controlului deplin asupra regiunii Zaporijia din sudul Ucrainei, după ce un comandant rus a declarat că forțele Moscovei se aflau la 15 km (9,3 mile) de cel mai mare oraș al său, potrivit Reuters.

