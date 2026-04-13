Atât în interacțiunile directe cu jurnaliștii, cât și pe rețelele de socializare, liderul de la Casa Albă a evitat complet orice reacție legată de schimbarea de regim de la Budapesta.

A evitat întrebarea jurnaliștilor

Abordat direct de presă imediat după anunțarea rezultatelor scrutinului maghiar, Donald Trump a refuzat să comenteze eșecul lui Orbán.

Ignorând insistențele reporterilor, președintele american s-a limitat la a spune scurt „Vă mulțumesc foarte mult!”, după care s-a retras din zona de presă și s-a îndreptat spre avionul său.

Nici în orele care au urmat, Casa Albă sau alți reprezentanți ai administrației nu au emis vreun punct de vedere oficial cu privire la pierderea alegerilor de către liderul Fidesz.

Activitate intensă în online, dar pe alte subiecte

Contrastul a devenit și mai evident în mediul online. Pe contul său de Truth Social, platforma pe care o folosește frecvent pentru a-și exprima opiniile politice, Trump a ignorat total situația din Ungaria, continuând însă să posteze intens despre alte subiecte pe agenda sa.

Liderul american a abordat situația tensionată din Iran, făcând referire la o blocadă anunțată, dar a discutat și despre proiecte mai banale, precum amenajările de la Casa Albă.

Într-o mișcare neobișnuită, președintele SUA a lansat critici directe la adresa liderului Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea.

În aceeași perioadă, Trump a distribuit pe rețeaua sa de socializare o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este portretizat într-o ipostază simbolică, asemănătoare cu cea a lui Iisus Hristos.

Tăcerea președintelui american în fața înfrângerii lui Viktor Orbán marchează o distanțare notabilă, având în vedere afinitatea politică și laudele reciproce pe care cei doi lideri conservatori și le-au adresat public în mod constant de-a lungul timpului.

În schimb, Kremlinul, un alt prieten al premierului maghiar, a transmis un mesaj oficial după ce Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Moscova mizează pe continuitatea relațiilor bilaterale cu Budapesta, în ciuda schimbării de regim.

Viktor Orban a susținut, duminică seară, un discurs în fața susținătorilor, în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscând înfrângerea partidului său, Fidesz.



