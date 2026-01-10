Donald Trump „nu mai are morcovi” pentru Vladimir Putin

Sursele ziarului britanic afirmă că decizia privind confiscarea unui petrolier care a afișat steagul Rusiei și unda verde dată de președintele american pentru un nou pachet de sancțiuni împotriva regimului de la Moscova reprezintă mesaje pentru Putin să nu mai tragă de timp.

Trump „operează după principiul morcovul și bățul. Și cred că nu mai are morcovi”, a spus o sursă apropiată anturajului liderului republican de la Casa Albă.

Strategia Kremlinului este „tot mai obositoare” pentru președintele american

O altă sursă a menționat că Trump consideră „tot mai obositoare” strategia aleasă de Putin în negocierile asupra Ucrainei, de „doi pași înainte și un pas înapoi”, în condițiile în care președintele american vrea ca pacea să fie instaurată cât mai repede cu puțință, așa cum a promis în campania electorală.

Îndreptând „morcovul” către Putin, Trump a susținut ideea unor „relații bune” cu liderul de la Kremlin și a mers la un moment dat până în punctul în care a catalogat Ucraina, o țară agresată, drept un obstacol în calea păcii. Președintele american a mai susținut chiar că l-ar vedea serios pe Putin în privința găsirii unor soluții de pace. Cea din urmă afirmație i-a alarmat cel mai mult pe liderii europeni, care au remarcat că dictatorul rus și-a intensificat atacurile împotriva Ucrainei după fiecare discuție purtată cu președintele american.

O poziție tot mai aliniată de cea a Europei

Însă, potrivit mai multor foști și actuali oficiali de la Washington D.C., poziția administrației Trump este pe fond din ce în ce mai aliniată cu opinia europenilor precum că Putin nu este interesat de pace, chiar dacă Ucraina a acceptat compromisuri majore.

Cu o zi înainte de întâlnirea dintre Trump și Zelenski de la Mar-a-Lago, la sfârșitul anului trecut, Rusia a atacat Kievul cu drone și rachete. În consecință, spune un oficial britanic, administrația Trump s-a apropiat mai mult ca niciodată de poziția europeană asupra conflictului. „Brutalitatea persistentă, comportamentul viclean și jocurile lui Putin nu trec pe neobservate în administrația” Trump, a subliniat acest oficial.

Trump: Putin „ucide prea mulți oameni”

Într-o conferință de presă ținută recent la Mar-a-Lago, Donald Trump s-a declarat din nou iritat față de comportamentul liderului rus: „Nu sunt un fan al lui Putin, ucide prea mulți oameni”.

A doua zi, președintele american a contrazis acuzațiile regimului de la Moscova precum că Ucraina ar fi atacat cu drone una dintre reședințele de stat folosite de liderul rus. „Nu cred că cea lovitură a avut loc. Nu credem că s-a întâmplat asta, acum că am putut verifica”, a declarat el.

Kremlinul a formulat neconvingător această acuzație imediat după vizita lui Zelenski la Mar-a-Lago, cel mai probabil pentru a deturna din nou negocierile în favoarea sa și a-l face pe Trump să nu mai ofere niciun sprijin Ucrainei.

Capturarea lui Nicolas Maduro poate schimba ecuația

Între timp, forțele speciale americane l-au capturat pe un aliat al Moscovei, fostul lider venezuelean Nicolas Maduro, iar Garda de Coastă a SUA, sprijinită de Marea Britanie, a confiscat un petrolier din flota-fantomă care a afișat steagul Rusiei în speranța evitării încercuirii.

În plus, Casa Albă a confirmat un anunț al influentului senator republican Lindsey Graham, care a declarat că Donald Trump a dat undă verde unui proiect de lege bipartizan privind impunerea unor sancțiuni dure împotriva Rusiei din cauza continuării războiului său împotriva Ucrainei. Lindsey Graham a vorbit anterior despre posibilitatea impunerii unor tarife de 500% asupra mărfurilor din țările care achiziționează, în pofida sancțiunilor, petrol, produse petroliere sau uraniu din Rusia.

Un fost oficial de la Casa Albă crede că Trump se simte încurajat de raidul reușit la Caracas, un moment geopolitic cheie care l-a pus într-o situație stânjenitoare și inconfortabilă pe Putin. „A fost genul de operațiune pe care numai Statele Unite – sau poate Israelul – o poate efectua”, a conchis acest fost oficial.

