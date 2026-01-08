„După o întâlnire foarte productivă avută astăzi cu președintele Trump pe diverse teme, acesta a dat undă verde proiectului de lege privind sancțiunile bipartizane împotriva Rusiei la care lucrez de luni de zile cu senatorul (democrat Richard – n.r.) Blumenthal și mulți alții”, a transmis Lindsey Graham într-un mesaj publicat pe contul său de X.

Influentul senator republican este convins că această decizie este oportună, deoarece „Ucraina face concesii de dragul păcii, în timp ce (liderul rus Vladimir – n.r.) Putin doar vorbește în timp ce continuă să ucidă nevinovați”.

Potrivit lui Graham, acest proiect de lege îi va permite lui Trump să sancționeze și țările care cumpără petrol rusesc în pofida sancțiunilor și alimentează astfel mașina de război a lui Putin.

„Acest proiect de lege i-ar oferi președintelui Trump o influență semnificativă asupra unor țări precum China, India și Brazilia pentru a înceta să cumpere petrol rusesc ieftin, care finanțează represiunea sângeroasă a lui Putin asupra Ucrainei”, a subliniat senatorul.

„Aștept cu nerăbdare un vot bipartizan puternic, sper chiar săptămâna viitoare”, a transmis el.

Lindsey Graham a pledat anterior pentru sancțiuni „infernale” împotriva Rusiei pentru a-l presa pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

Anunțul cu privire la unda verde dată de Donald Trump vine în contextul confiscării a două petroliere din flota-fantomă a Kremlinului.

