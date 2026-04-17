„Suntem foarte aproape să obţinem un acord”, a declarat Trump, contactat telefonic de AFP.

Întrebat dacă rămân dezacorduri între Statele Unite și Iran, liderul republican de la Casa Albă a răspuns că „nu există puncte de blocaj”.

Donald Trump, optimist în privința negocierilor cu Iranul

Donald Trump a făcut aceste declaraţii după ce a publicat vineri o serie de mesaje pe reţeaua sa Truth Social în care şi-a exprimat, printre altele, satisfacția față de anunțul regimului de la Teheran cu privire la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Strâmtoarea va fi deschisă, (…) iar lucrurile merg foarte bine”, a apreciat Trump în interviul acordat pentru AFP.

Întrebat de ce nu a anunţat încă un acord cu Iranul după aceste postări optimiste, președintele american a răspuns că doreşte un acord în scris. „Vreau să fie pus în scris”, a declarat el.

Donald Trump a susținut vineri că Iranul a acceptat „să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz”, după ce ministrul de Externe de la Teheran Abbas Araghchi a anunțat mai devreme redeschiderea completă a acestui coridor navigabil, dar numai până la expirarea armistițiului, adică până marțea viitoare.

Strâmtoarea Ormuz „nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii”, a spus președintele american, salutând „o zi măreață pentru lume”.

Noi critici la adresa aliaților din NATO

Trump a mai susținut că Statele Unite ajută Iranul „să retragă toate minele marine” din apele Strâmtorii Ormuz.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a criticat din nou aliații din NATO, după ce aceștia din urmă i-au refuzat cererea de a lansa ei înșiși o operațiune militară de redeschidere a strâmtorii, care a fost blocată de Iran în urma războiului declanșat de Donald Trump împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Acum, odată ce situația din Strâmtoarea Ormuz este rezolvată, am primit un apel de la NATO, care ne întreabă dacă avem nevoie de ajutor. Le-am spus să stea la distanță, doar dacă nu vor să-și umple navele cu petrol. Au fost inutili când am avut nevoie de ei”, a scris Trump.

Peste 12 țări s-au oferit să securizeze Strâmtoarea Ormuz

Acest mesaj a fost publicat în timp ce Franța și Regatul Unit coprezidau la Paris o conferință cu alte 47 de „țări non-beligerante” dispuse să contribuie la „o misiune multilaterală și pur defensivă” pentru menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit premierului britanic Keir Starmer, „mai mult de o duzină de țări” s-au oferit să contribuie la o misiune multinațională „pașnică și defensivă” pentru securizarea strâmtorii, „imediat ce condițiile o vor permite”.

Keir Starmer nu a precizat care ar fi „condițiile”, dar președintele francez Emmanuel Macron a declarat anterior că o astfel de misiune ar putea avea loc numai după încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

Situația rămâne tensionată

În pofida optimismului exprimat de Donald Trump și anunțului făcut de regimul de la Teheran, situația rămâne tensionată în Strâmtoarea Ormuz, o rută importantă pentru transporturile globale de gaze, petrol și îngrășăminte.

Agențiile iraniene de știri Fars și Tasnim, ambele apropiate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), relatează că Teheranul va închide din nou strâmtoarea, dacă Statele Unite își vor menține blocada navală asupra porturilor iraniene.

Potrivit lui Trump, blocada impusă de către Statele Unite împotriva porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord de pace cu regimul de la Teheran.

Presa iraniană, citată de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres, scrie că redeschiderea strâmtorii este supusă îndeplinirii a trei condiții: navele trebuie să își coordoneze trecerea cu forțele iraniene, să parcurgă rutele de intrare sau ieșire desemnate de Teheran și să nu aibă legături cu țările inamice, adică Statele Unite și Israel.

