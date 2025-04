Donald Trump a fost întrebat marţi în faţa Casei Albe cine crede că ar trebui să fie noul papă, în condiţiile în care cardinalii se vor reuni săptămâna viitoare în conclav pentru a-l alege pe noul şef al Bisericii Catolice după moartea Papei Francisc.

Zâmbind când a auzit întrebarea, Trump a răspuns: „Ca papă? Mi-ar plăcea să fiu eu papă. Asta ar fi alegerea mea numărul unu”. El a continuat spunând că nu are o preferinţă pentru cine ar trebui să fie noul pontif, dar a sugerat că Timothy Dolan (75 de ani), arhiepiscopul New Yorkului, ar putea fi o alegere bună.

Donald Trump says he would like to be the Pope pic.twitter.com/Ba37e5THjm