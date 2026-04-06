Iranul consideră că SUA „nu e pregătită” pentru un armistițiu

Un oficial iranian, citat de Reuters, a precizat că liderii de la Teheran analizează un plan transmis de Pakistan, care propune o pauză imediată a ostilităților. Planul a fost trimis înaintea termenului limită impus de președintele american Donald Trump, care amenință cu atacuri asupra infrastructurii energetice dacă Iranul nu cedează până marți noaptea.

Cu toate acestea, Teheranul consideră că Washington-ul nu este pregătit pentru un armistițiu permanent și refuză presiunile de a lua o decizie sub constrângerea unor termene-limită. „Iranul nu ezită să-și exprime clar cererile legitime, iar acest lucru nu trebuie interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o dovadă de încredere în apărarea pozițiilor sale”, a declarat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, într-o conferință de presă. Acesta a adăugat că răspunsul oficial al Iranului va fi transmis la momentul potrivit, conform The Independent.

Tensiunile au escaladat după ce, duminică, Trump a avut o ieșire dură pe rețeaua sa socială, Truth Social, cerând Iranului să „deschidă nenorocita de strâmtoare” sau să se pregătească să „trăiască în iad”. Cu toate acestea, Trump a menționat că negocierile cu Teheranul sunt în desfășurare și că există „o șansă bună” de a ajunge la un acord.

Ce prevede „Acordul de la Islamabad”

Un oficial implicat în negocieri, citat de Reuters, a dezvăluit că atât Iranul, cât și SUA au primit o propunere în doi pași pentru încetarea conflictului. Planul, care a fost elaborat de Pakistan, include un armistițiu imediat, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și un termen de 15-20 de zile pentru finalizarea unui acord mai amplu. Documentul, intitulat „Acordul de la Islamabad”, prevede ca negocierile finale să aibă loc în capitala Pakistanului.

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a purtat discuții telefonice separate toată noaptea cu JD Vance, trimisul special american Steve Witkoff și ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, conform surselor diplomatice. Propunerea finală ar include renunțarea Iranului la dezvoltarea armelor nucleare, relaxarea sancțiunilor economice și deblocarea activelor înghețate.

Surse americane, iraniene și regionale, citate de Axios, au confirmat că părțile implicate discută, prin intermediul mediatorilor, condițiile unui armistițiu de 45 de zile, care ar putea deschide calea către o soluție permanentă. Trump a declarat pentru publicația americană că negocierile sunt „profunde” și că există șanse reale de succes, dar a avertizat: „Dacă nu fac un acord, voi distruge totul acolo.”

