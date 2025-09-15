Trump a subliniat că este pregătit să impună sancțiuni, dar se așteaptă ca Europa să facă același lucru, la un nivel corespunzător.

„Europa cumpără petrol din Rusia. Eu nu vreau ca ei să cumpere petrol, iar sancțiunile pe care le impun nu sunt suficient de dure. Sunt pregătit să introduc sancțiuni, dar și ei trebuie să le înăsprească, în concordanță cu ceea ce fac eu”, a precizat președintele SUA.

Pe 25 august, Donald Trump a amenințat că va „interveni hotărât” în războiul Rusia-Ucraina, dacă în termen de două săptămâni nu vor exista progrese în procesul de pace.

Pe 7 septembrie, Trump a spus că este pregătit să treacă la a doua etapă de sancțiuni împotriva Rusiei. El a mai declarat că își pierde „rapid” răbdarea față de dictatorul rus Vladimir Putin.

Pe 13 septembrie, președintele SUA a calificat drept șocantă achiziția de petrol rusesc de către unele țări NATO.

„Acest lucru vă slăbește semnificativ poziția la negocieri și forța de a negocia cu Rusia. Oricum, eu sunt pregătit să acționez atunci când veți fi și voi pregătiți. Spuneți-mi doar când?”, a scris președintele SUA pe rețeaua de socializare Truth Social.

El le propune țărilor NATO să impună taxe vamale pentru China, la un nivel de 50%−100%, care ar putea fi eliminate după încheierea războiului din Ucraina. Trump consideră că taxele vamale ridicate vor zdrobi influența Chinei asupra Federației Ruse.

„Dacă NATO va face așa cum spun eu, războiul se va termina rapid, iar toate aceste vieți vor fi salvate! Dacă nu, atunci nu faceți decât să-mi pierdeți timpul, precum și energia și banii Statelor Unite”, a declarat Trump.

