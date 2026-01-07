Casa Albă confirmă: cumpărarea insulei, obiectiv strategic

Rubio a făcut aceste precizări luni, 5 ianuarie 2026, într-un briefing cu ușile închise, pe fondul declarațiilor tot mai dure venite de la Casa Albă, care a refuzat public să excludă folosirea forței pentru obținerea controlului asupra Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarca.

Mesajul transmis în privat contrastează doar parțial cu pozițiile publice ale administrației. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că achiziționarea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională” pentru SUA și un element esențial pentru descurajarea rivalilor din Arctica.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv, iar utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis Casa Albă.

Congresul și NATO, alarmate de retorică

Îngrijorarea parlamentarilor a crescut după ce Trump și consilieri apropiați nu au exclus explicit posibilitatea folosirii forței. Un atac asupra Groenlandei ar însemna, în practică, un conflict cu un stat membru NATO, scenariu pe care oficiali europeni îl consideră devastator pentru alianță.

Senatorul democrat Chuck Schumer a cerut clarificări privind intențiile administrației, inclusiv în raport cu alte zone sensibile, precum Mexicul.

Senatorul republican Lindsey Graham, apropiat al lui Trump, a minimalizat riscurile, explică sursa citată: „Este vorba despre negocieri. Avem nevoie de control legal și protecții legale pentru a justifica prezența noastră acolo”, a spus Graham.

Katie Miller, soția lui Stephen Miller, consilierul lui Trump pentru securitate internă și șef adjunct al cabinetului de la Casa Albă, a distribuit pe X, la scurt timp după operaţiunea din Venezuela în care a fost capturat președintele Nicolás Maduro, harta Groenlandei colorată în culorile steagului american, sugerând că urmează cucerirea acestui teritoriu.

Europa reacționează. Danemarca avertizează direct

Temerile s-au răspândit rapid în Europa. Șase lideri europeni au semnat o declarație comună alături de premierul danez Mette Frederiksen, cerând Statelor Unite să coopereze cu aliații în chestiunile de securitate arctică. Frederiksen a avertizat însă clar că un atac american asupra Groenlandei ar distruge ordinea internațională și ar prăbuși NATO.

Donald Trump susține că Groenlanda este esențială pentru securitatea arctică a SUA în fața Rusiei și Chinei, dar și pentru accesul la resursele minerale ale insulei. Danemarca a răspuns prin investiții masive în securitate și prin oferirea unei cooperări extinse cu SUA, propuneri pe care Trump le-a ironizat public.

Potrivit declarațiilor făcute de Marco Rubio în Congres, strategia Washingtonului rămâne, cel puțin deocamdată, una de presiune politică și negociere, nu de forță militară.

