Proaspăt ieșit din operațiunea militară din Venezuela, președintele american a declarat duminică faptul că SUA au nevoie „stringentă” de Groenlanda, reaprinzând temerile legate de o posibilă invazie americană a insulei în mare parte autonome, fostă colonie daneză, care face în continuare parte din Regatul Danemarcei. Politica externă și de securitate a Groenlandei este controlată în continuare de Copenhaga.

Premierul Groenlandei către Trump: Ajunge, fără fantezii de anexare

Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat luni că orice atac american asupra unui aliat NATO ar marca sfârșitul „a tot”.

„Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri – inclusiv NATO și, implicit, securitatea de după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen pentru postul de televiziune danez TV2.

Poziția strategică a Groenlandei, între Europa și America de Nord, o face un punct-cheie pentru sistemul american de apărare antirachetă balistică. Resursele minerale semnificative ale insulei se aliniază, de asemenea, ambițiilor Washingtonului de a reduce dependența de exporturile chineze.

Declarațiile lui Frederiksen vin după ce premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avut o intervenție extrem de directă, cerându-i lui Trump să renunțe la „fanteziile de anexare” și acuzând Statele Unite de o retorică „complet și total inacceptabilă”, afirmând răspicat: „Ajunge”.

„Amenințările, presiunile și discuțiile despre anexare nu își au locul între prieteni. Nu așa vorbești cu un popor care a demonstrat, în repetate rânduri, responsabilitate, stabilitate și loialitate. Ajunge, gata. Fără presiuni. Fără aluzii. Fără fantezii de anexare”, a scris Nielsen într-o postare pe rețelele sociale.

Jens-Frederik Nielsen: Nu puteți compara Groenlanda cu Venezuela, suntem o țară democratică

Ulterior, într-o conferință de presă susținută în capitala Nuuk, Nielsen a încercat să calmeze temerile privind o preluare iminentă a Groenlandei de către SUA.

„Nu ne aflăm într-o situație în care să credem că o preluare a țării ar putea avea loc peste noapte. Nu puteți compara Groenlanda cu Venezuela. Suntem o țară democratică”, a spus Nielsen, prin intermediul unui traducător.

Frederiksen a declarat că guvernul său face tot ce este posibil pentru a preveni un atac asupra Groenlandei și a acuzat Statele Unite de exercitarea unei „presiuni inacceptabile”, pe care a descris-o drept un „atac nejustificat la adresa comunității internaționale”.

„Nu poți intra și prelua o parte din teritoriul altei țări”, a declarat ea pentru postul danez DR, adăugând: „Dacă SUA aleg să atace un alt stat NATO, totul se va opri”.

„Am spus de la început că, din păcate, cred că președintele american vorbește serios. De asemenea, am fost foarte clară în privința poziției Danemarcei. Iar Groenlanda a afirmat în repetate rânduri că nu dorește să facă parte din SUA”.

Frederiksen a spus că a fost „foarte clară” cu Trump, atât public, cât și în privat, adăugând că va face „tot ce este necesar pentru a apăra valorile democratice fundamentale și comunitatea internațională pe care am construit-o”.

UE spune că nu va înceta să apere principiul integrității teritoriale

Nielsen și Frederiksen au primit sprijinul Uniunii Europene, care a declarat luni că nu va înceta să apere principiul integrității teritoriale, mai ales atunci când este vorba despre un stat membru al UE.

„UE va continua să susțină principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm, cu atât mai mult atunci când integritatea teritorială a unui stat membru al Uniunii Europene este pusă sub semnul întrebării”, a declarat purtătoarea de cuvânt principală a UE pentru politică externă, Anitta Hipper.

Totuși, presiunea asupra lui Frederiksen crește, pentru că aceasta se confruntă cu alegeri generale în acest an, fiind îndemnată să meargă dincolo de diplomație și să prezinte planuri concrete privind modul în care Danemarca ar reacționa în cazul unei invazii a Groenlandei.

Parlamentar danez: Declarațiile lui Trump marchează apariția unei noi ordini mondiale

Aaja Chemnitz, membră groenlandeză a parlamentului danez și reprezentantă a partidului Inuit Ataqatigiit, a declarat că, deși nu crede că o invazie este iminentă, groenlandezii ar trebui „să se pregătească pentru ce este mai rău”.

„Trebuie să sperăm la ce este mai bun și să ne pregătim pentru ce este mai rău. Așa văd lucrurile în acest moment. Ne aflăm într-o situație îngrijorătoare”, a spus Chemnitz.

Ea a afirmat că ultimele declarații ale lui Trump sunt „cele mai grave și mai serioase” de până acum și marchează apariția unei „noi ordini mondiale”.

„Cu doar câteva luni în urmă, mulți dintre noi vedeam lumea politică așa cum o știam, bazată pe dialog și cooperare. Dar modul în care SUA vorbesc despre Groenlanda și încearcă să ‘colaboreze cu Groenlanda indică o ordine mondială complet nouă. Viitorul Groenlandei depinde în totalitate de noi. Înțeleg că el (Trump) ar putea fi interesat de Groenlanda, dar Groenlanda nu este interesată să facă parte din SUA”, a adăugat Chemnitz.

După ce anul trecut a refuzat să excludă o intervenție militară pentru a obține controlul asupra Groenlandei, Donald Trump a fost relativ tăcut pe acest subiect în ultimele luni.

Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională

Însă bombardarea Venezuelei de către SUA pentru capturarea președintelui său, Nicolás Maduro, precum și comentariile făcute de Trump în weekend au reaprins temerile că acesta ar putea pune în aplicare amenințările.

Vorbind la bordul avionului Air Force One, Trump a refuzat să răspundă la o întrebare privind o posibilă acțiune în Groenlanda, spunând că va reveni asupra subiectului „în 20 de zile”, înainte de a ironiza capacitățile de apărare ale Danemarcei.

„În acest moment, Groenlanda este plină de nave chineze și rusești, peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Danemarca nu va fi capabilă să facă față acestei sarcini”, a spus Trump.

Pele Broberg, liderul partidului de opoziție pro-independență Naleraq din Groenlanda, a declarat că nu este îngrijorat de comentariile lui Trump.

„Sunt destul de convins că SUA vor proteja Groenlanda ca națiune independentă atunci când vom decide să devenim una”, a spus el, adăugând că guvernul groenlandez ar trebui să dialogheze cu administrația Trump. „În plus, SUA nu ne pot face nimic din ceea ce Danemarca nu ne-a făcut deja”.

Serviciile de informații daneze au acuzat SUA că amenință aliații cu forța militară

Luna trecută, serviciile de informații daneze au acuzat Statele Unite că folosesc puterea economică pentru a-și „impune voința” și că amenință aliații cu forța militară.

Acest lucru are loc pe fondul creșterii tensiunilor în Arctica, unde trei mari puteri globale – SUA, China și Rusia – concurează pentru controlul resurselor minerale și al altor active geopolitice, pe măsură ce gheața se topește.

Vecinii nordici ai Danemarcei – Suedia, Norvegia și Finlanda – și-au exprimat sprijinul. Premierul suedez, Ulf Kristersson, a declarat: „Doar Danemarca și Groenlanda au dreptul de a decide asupra chestiunilor care le privesc. Suedia își sprijină pe deplin țara vecină”.

Alți aliați europeni, precum Regatul Unit și Germania, au subliniat că viitorul insulei trebuie decis de locuitorii săi.

„Groenlanda și Regatul Danemarcei trebuie să decidă viitorul Groenlandei, și nimeni altcineva”, a declarat luni premierul britanic, Keir Starmer.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a sugerat că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecției Groenlandei, în timp ce UE și-a reiterat angajamentul față de principiul suveranității naționale.

