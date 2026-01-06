Trump consideră obținerea Groenlandei ca un important obiectiv de politică externă

„Președintele Trump a făcut cunoscut faptul că obținerea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite și este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație pentru CNN.

Luni, consilierul principal al Casei Albe, Stephen Miller, a declarat pentru Jake Tapper de la CNN că nimeni nu ar lupta militar împotriva SUA „pentru viitorul Groenlandei”.

Trump a spus că SUA are nevoie de Groenlanda pentru a-și întări securitatea

„Avem nevoie de Groenlanda”, a declarat Donald Trump într-un interviu telefonic recent acordat revistei americane The Atlantic. El a continuat să descrie insula – parte a Danemarcei, un aliat NATO – ca fiind „înconjurată de nave rusești și chinezești”.

În interviu, Trump a descris Groenlanda, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și un aliat NATO, ca fiind vulnerabilă din punct de vedere strategic, susținând fără a oferi dovezi că este „înconjurată de nave rusești și chinezești”. El a spus că Statele Unite au „absolut” nevoie de Groenlanda, un limbaj care repetă și întărește apelurile sale anterioare pentru controlul insulei de către SUA.

Liderii UE se opun ca SUA să ocupe Groenlanda

Liderii UE și ai Regatului Unit susțin Danemarca într-o declarație comună împotriva cerințelor lui Trump privind Groenlanda și subliniază cooperarea cu NATO, potrivit Euronews.

„Este la latitudinea Danemarcei și Groenlandei să decidă independent asupra problemelor care le afectează pe ambele”, au declarat Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sánchez, Keir Starmer și Mette Frederiksen. Aceștia au subliniat că Regatul – la fel ca Statele Unite, care sunt legate de Copenhaga printr-un acord de apărare – face „parte” a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

știrea se actualizează

