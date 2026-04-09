Tribunalul București a decis ca unii dintre martorii în dosarul 10 august să nu mai fie reaudiați

Judecătorii Tribunalului Militar București au decis joi să limiteze audierea martorilor în dosarul 10 august, o măsură care poate accelera procesul. Instanța a constatat „lipsa de utilitate” a reaudierii martorilor care nu au fost reinterogați, cu două excepții, informează News.ro.

Decizia vine în contextul apropierii termenului de prescripție, prevăzut pentru luna octombrie 2026.

Cine sunt martorii care vor fi citați pentru audiere

În hotărârea emisă joi, judecătorii au admis „în parte” cererile formulate de avocații Declic și de persoanele vătămate.

Martorii Vlad Ursulean și Nicu Dragoș Orlando vor fi citați pentru audiere la termenul stabilit pe 16 aprilie 2026, în timp ce reaudierea altor martori, inclusiv Gabriela Firea, Liviu Dragnea și Raed Arafat, a fost respinsă ca nefondată.

Tribunalul a respins, de asemenea, cererile formulate de persoane care nu au calitatea de părți sau subiecți procesuali principali. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Reprezentanții Declic, organizație care susține victimele din dosarul 10 august, au salutat decizia instanței printr-un mesaj publicat pe Facebook: „O veste bună pentru dosarul 10 august. Judecătorii au admis cererea avocaților Declic și nu vor mai audia toți martorii din Piață. Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripție”.

Audierea celor 300 de martori ar fi putut întârzia procesul și faptele s-ar fi prescris

Potrivit avocaților Declic, audierea celor 373 de martori rămași pe lista instanței ar fi întârziat procesul, punând în pericol pronunțarea unui verdict înainte de prescripție.

„Justiția trebuie să fie eficientă și rapidă, iar în acest caz termenul rezonabil a fost depășit de multă vreme”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Conform datelor prezentate, faptele din dosarul „10 august” se vor prescrie în aproximativ șase luni, iar ritmul actual al procesului risca să amâne o sentință finală. Reamintim că raportul protestului din 10 august 2018 a fost declasificat în noiembrie 2019, dar informațiile nu au fost publice.

Curtea de Apel București a decis redeschiderea dosarului 10 august

Dosarul 10 august a fost redeschis la Curtea de Apel București la cererea lui Ioan Crăciuneanu, unul dintre protestatarii răniți în intervenția jandarmilor din 2018.

Reprezentat de sora sa, avocat Lucia Crăciuneanu, și avocatul Declic, Toni Decean, acesta a cerut reluarea investigațiilor, sprijinit de asociație. Potrivit News.ro, ancheta a inclus examinarea a sute de ore de înregistrări video, care au confirmat brutalitatea intervenției jandarmilor asupra protestatarilor pașnici.

„Sutele de ore de înregistrări video confirmă același lucru: o intervenție brutală a jandarmeriei asupra unor protestatari pașnici”, au precizat reprezentanții Declic.

Conform datelor din dosar, jandarmii au utilizat 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe calibru 38 și 40 mm. Expertiza tehnică realizată de specialiștii din cadrul Ministerului Apărării Naționale relevă că grenadele aveau potențialul de a provoca arsuri și răni grave. În urma intervenției din 10 august 2018, sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

