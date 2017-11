Dragnea nu ar respinge un miting pentru susținerea măsurilor din programul de guvernare PSD. Liderul PSD a făcut declarațiile la Parlament, precizând că nu își dorește, în schimb, un miting pentru persoana sa, așa cum au cerut unii colegi din partid.

Liviu Dragnea a spus că nu este de acord cu un miting pentru susținerea sa, după anunțul DNA de începere a urmăririi penale pe numele său.

”Apreciez gestul colegilor care au fost acolo dimineață (la DNA, nr. Dacă se va dori organizarea unui miting pentru susținerea programului de guvernare, nu îi voi mai opri, pentru că am primit multe reproșuri în acest an, când am blocat în mai multe rânduri dorința unor membri PSD de a manifesta nu neapărat a protesta, a unor membri PSD”, a spus Liviu Dragnea.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost luni la Direcția Națională Anticorupție pentru a fi anunțat că are calitatea de suspect și este acuzat de ”constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul”