Dragnea și Tudose, întâmpinați cu huiduieli la ședința CEx de la Băile Herculane, de către câțiva protestatari

Preşedintele Liviu Dragnea şi premierul Mihai Tudose au fost întâmpinaţi, vineri, la sosirea la hotelul din Băile Herculane, unde are loc şedinţa CExN al PSD, de câţiva protestatari care le-au cerut demisia. Social-democrații discută în ședința conducerii stadiul implementării programului de guvernare, la 10 luni, dar și o posibilă mobilizare pentru organizarea unui miting, de susținere a măsurilor fiscale ale Guvernului Tudose.

Protestatariu au început să huiduie în momentul în care Liviu Dragnea şi Mihai Tudose au sosit la hotelul din Băile Herculane unde se desfăşoară şedinţa CExN al PSD. Preşedintele PSD şi premierul nu au avut nicio reacţie.

Ecaterina Andronescu a dorit să discute cu cei nemulțumiți. ”Dumneavoastră spuneţi lozinci. Ţara are nevoie de fapte”, le-a spus Andronescu protestatarilor.

”Condamnaţii nu pot să conducă ţara asta. România este stat democratic şi a ajuns să fie condusă de o cloacă de infractori, de condamnaţi, de penali”, a replicat unul dintre protestatari, potrivit Mediafax.

La rândul ei, Ecaterina Andronescu le-a spus celor prezenţi că nu decid ei cine conduce ţara, ci poporul român. ”Care popor? Asistaţii?”, a spus protestatarul.

Social-democrații discută despre un miting pentru susținerea măsurilor fiscale ale Guvernului Tudose

Reuniunea PSD vine în contextul protestelor de stradă împotriva modificărilor la Codul fiscal, și a modificărilor anunțate la legile justiției, în Parlament, În plus, la începutul săptămânii, Liviu Dragnea a luat cunoştinţă la DNA despre existenţa unui al treilea dosar penal, în cazul Teldrum.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara că la CExN s-ar putea discuta şi despre organizarea unui miting, iar el personal nu se va mai opune acestui demers, ca în alte dăți.

„Eu nu am venit să cer susţinere, eu am venit să dau susţinere partidului pentru a continua ceea ce am început. (…) Putem discuta de un miting, dar nu de susţinere. Discutăm mâine sau în zilele următoare. A fost o idee, nu este analizată sau dusă la capăt”, a precizat Dragnea, la Băile Herculane.

Întrebat ce va face dacă vor exista social-democraţi care vor cere organizarea unui miting, liderul PSD a spus: „Dacă vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de miting vom discuta. De data asta n-o să mai resping această idee, dar, dacă hotărâm să facem un miting, trebuie să stabilim exact pentru ce îl facem. Sunt mai multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai mei doresc să facă un astfel de miting, eu nu resping ideea, dar trebuie să facem un miting care să aibă sens”.

Conducerea PSD discută, în ședinţa CEx, un document care prezintă priorităţile economice ale formațiunii, în perioada următoare. Social-democrații își propun înfiinţarea de noi locuri de muncă, dar şi creşterea veniturilor. Astfel, în document se arată că se dorește crearea a 850.000 de noi locuri de muncă până în 2020 și un salariu de peste 1.000 de euro brut, pentru mai bine de un milion de români.