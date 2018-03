Drumul național spre stațiunea Slănic Moldova, DN 12B, a fost închis din cauza alunecărilor de teren

Drumul național DN 12B care asigură legătura spre stațiunea Slănic Moldova a fost închis circulației, luni, din cauza alunecărilor de teren și, posibil, a cutremurului de săptămâna trecută, care au afectat șoseau pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Decizia a fost luată de către Comitetul Județean de Urgență Bacău după ce s-a constatat că este pusă în pericol viața celor care circulă pe respectiva porțiune de șosea.

Autoritățile din județul Bacău au închis în totalitate drumul național DN 12B Târgu Ocna – Slănic Moldova, în condițiile în care au apărut crăpături de câțiva centimetri în asfalt de-a lungul șoselei care pun în pericol traficul rutier. Practic, o porțiune de aproximativ 50 de metri de șosea, de pe raza orașului Târgu Ocna, a început să o ia la vale efectiv din cauza unor alunecări de teren. Acestea au fost activate la mijlocul săptămânii trecute în urma ploilor abundente dar și, posibil, a cutremurului cu magnitudinea de 4,6 de miercurea trecută din zona Vrancea și care s-a resimțit și pe raza județului Bacău.

Decizia închiderii drumului a fost luată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău, în urma constatărilor făcute în teren de către prefectul Luminița Coșa. ”Personal am fost acolo și am ajuns la concluzia că acest sector de drum trebuie închis. Nu putem să riscăm să punem în pericol viața oamenilor, mai ales că pe marginea șoselei, la doar un metru, se află și o conductă importantă de gaza care alimentează orașul Slănic Moldova. Participanții la trafic trebuie să circule în siguranță. Important este că am găsit o rută alternativă astfel încât să nu fie ruptă legătura spre stațiunea Slănic Moldova”, a declarat, luni, pentru Libertatea, prefectul Luminița Coșa.

Ruta ocolitoare pusă la dispoziție de către autorități este prin cartierul Gura Slănic, din orașul Târgu Ocna, iar de amenajarea drumului ocolitor, fostul DN 12, se va ocupa Direcția Regională de Drumuri Iași. De asemenea, autoritățile responsabile vor trebui să facă studii de specialitate și expertize tehnice în vederea găsirii unor soluții pentru punerea în siguranță a zonei afectată de alunecările de teren.