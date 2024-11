Corneliu Zelea Codreau și Ion Antonescu erau prezentați drept „eroi pentru români” de către actualul candidat la alegerile prezidențiale, care spunea că dacă „istoria este mistificată, nu ai ce să discuți”.

„Neamul românesc a trăit prin Ştefan cel Mare, Mihai Viteazu, Horia, Avram Iancu, Kogălniceanu, Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, mareşalul Ion Antonescu şi mulţi alţi eroi. Toți au făcut și fapte bune și altele mai puțin bune. Dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul. Și, dacă nu spui adevărul, nu ai cum să fii lider. Au fost și fapte bune și fapte pe care nu le pot comenta. Dar istoricii trebuie să demonstreze acest lucru și este treaba lor, nu a noastră. Față de martiri nu pot să am păreri, dar pot să spun că sunt parte din istoria noastră”, afirma la acea vreme Călin Georgescu.

Acum, înainte ca românii să iasă la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale, candidatul a fost întrebat de Gojira, în cadrul unui podcast care se regăsește pe YouTube, ce s-a întâmplat cu dosarul penal care i-a fost deschis lui Călin Georgescu după declarațiile din anul 2022.

„La un moment dat ați avut o ieșire, din punctul meu de vedere destul de bizară, la Antena 3, în care i-ați lăudat pe Corneliu Zelea-Codreanu și pe mareșalul Ion Antonescu. Ei, la un moment dat, au împins România, fapt istoric, într-o alianță cu Germania nazistă, în Al Doilea Război Mondial. Pe acest motiv, vi s-a intentat un dosar penal în 2022. În ce stadiu se află dosarul respectiv?”, a spus Gojira.

Recomandări Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

Dosarul a fost închis

„Dosarul a fost închis. A fost un procuror de caz care a demonstrat că tot ce am spus, cuvânt cu cuvânt, n-are nicio legătură cu ceea ce a fost intentat”, a răspuns Călin Georgescu. „Decizia este în favoarea dumneavoastră?”, a insistat Gojira.

„Bineînțeles! Am spus că este închis. Și al doilea lucru pe care pot să-l spun este că în niciuna dintre declarațiile mele nu am înțeles și nu înțeleg să fac apologia unei mișcări extremiste. Eu am avut abordări… abordările mele au fost absolut prin prisma istorică, curată, documentară și nu în a sări o ideologie.

Trăind în prezent, sunt candidat la președinție și sigur că sunt în măsură să spun că sunt interesat strict de realitate și de situațiile României care nu sunt puține și problemele ei. Cred că asta este concluzia la o chestiune care e bine să o trateze istoricii și nu noi. Cel puțin în această discuție”, a mai spus candidatul la președinție.

Apoi, Gojira l-a întrerupt: „Cu toate astea, din discursul dumneavoastră de campanie face parte o puternică retorică referențială la istoria României”.

„Categoric. Este firesc să facem la istoria României, nu la istorie. Este o diferență mare. Astăzi în școală se învață istorie. Eu pledez pentru a se învăța istoria românilor. Este o diferență importantă”, a afirmat Călin Georgescu.

Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News