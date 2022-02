Directoarea DSP Brașov, Claudia Bularca, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că se confruntă cu situaţii în care pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 şi care ar trebui izolaţi se prezintă la sediul instituţiei, cu testele pozitive, după ce medicii de familie le recomandă să facă acest lucru şi refuză să le acorde concediile medicale în lipsa deciziei de izolare. Potrivit acesteia, oamenii „vin cu zecile” la sediul DSP, iar angajaţii instituţiei stau cu mult peste program pentru a rezolva solicitările acestora.

„Pacientul a fost pus pe drumuri total degeaba, având decizia de la noi, practic, a fost pus degeaba pe drumuri. Este o muncă inutilă. (…) Ieri, trei persoane cu testul pozitiv în mână au fost la Spitalul de Boli Infecţioase. Au spus că au sunat medicii de familie că sunt pozitiv şi medicul de familie a spus: «du-te la DSP». (…) Cu test pozitiv de la unitatea sanitară el trebuia să meargă în izolare acasă. A sunat medicul de familie şi i-a spus să meargă la DSP şi omul a venit cu buletinul pozitiv în mână. Vă daţi seama că expunerea e foarte mare şi pentru noi”, a povestit Claudia Bularca.

„Apelul pe care-l fac este ca persoanele să fie în siguranţă că noi vom elibera aceste decizii, iar medicii de familie pe baza testului pozitiv pot elibera concediile pentru persoana care este infectată. Rugămintea ar fi să dea aceste concedii medicale pe baza răspunsurilor din CoronaForms pentru că pe concediul medical nu se trece decizia de izolare, pe spatele concediului medical se trece doar decizia de carantinare”, a mai spus directoarea DSP Brașov.

În replică, doctorul Ana Șestacova, președintele Patronatului Medicilor de Familie Brașov a făcut, la rândul său, un apel către DSP Brașov să elibereze totuși deciziile respective. Aceasta a invocat legislația în vigoare, arătând că medicilor de familie li se cere să comită o ilegalitate, potrivit Radio România Brașov.

„Fac un apel și eu către Direcția de Sănătate Publică, în limita timpului disponibil și, bineînțeles, în limita posibilităților, să elibereze aceste decizii în termen astfel încât medicii de familie să poată elibera concediile. Nu vom elibera aceste concedii fără deciziile până în data de 1 Februarie când a fost schimbat ordinul”, a afirmat șefa Patronatului Medicilor de Familie Brașov.

Dacă apelul către noi este să eliberăm aceste concedii fără decizii, pot să răspund conform legii, un concediu eliberat greșit este penalizat între 5.000 și 11.000 lei. Nu știu care medic și-ar permite să încalce legislația și să elibereze un concediu care l-ar putea costa, ulterior, o amendă. Dr. Ana Șestacova:

Apeluri similare de la Direcțiile de Sănătate Publică către medicii de familie s-au făcut vineri în toată țara. Acestea au cerut urgentarea procedurilor pentru ca persoanele carantinate să primească adeverințele de concediu medical în cele 30 de zile prevăzute de lege.

Doctorul Raluca Zoițanu, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, consideră că lucrurile ar fi stat mult mai simplu dacă hârtiile pentru concediu medical, eliberate de DSP, nu ar fi trebuit plimbate apoi la medicii de familie.

„Acum cam revenit la situația din 2020 cu deciziile care întârzie. Uitați-vă ce fac alte țări europene care, mai mult sau mai puțin, au aceleași legi fiscale și legislația muncii. În multe țări se merge pe încredere – omul arată testul pozitiv la angajator, iar angajatorul îi recomandă concediu medical – ori este un site de unde pacientul își descarcă el singur o hârtie. Iar noi avem site, pentru că pacientul are o hârtie – are acel raport medical, cu antetul Ministerului Sănătății, semnat electronic de cineva de la Direcția de Sănătate Publică. Nu poate nimeni să spună că omul ăsta minte, că nu are test pozitiv și vrea el, așa, să își ia concediu medical”, a declarat Raluca Zoițanu pentru hotnews.ro.

Cea mai recentă modificare în procedura de acordare a concediului medical pentru COVID-19 a fost aprobată printr-un ordin al ministrului sănătății publicat pe 28 ianuarie anul acesta în Monitorul Oficial.

Conform acestui ordin, fișele de izolare și raportul medical sunt emise în mod automat de aplicația informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv, care sunt supuse măsurii de izolare la domiciliu sau în locații declarate. Medicii de familie primesc automat fișa de izolare și raportul medical. Ordinul mai prevede că eliberarea certificatului de concediu medical se face pe baza fișei de izolare, în cazul în care persoana izolată solicită acest document.

