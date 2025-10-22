Protestul a degenerat în violență. O dubă a poliției a fost incendiată

Incidentul a avut loc în localitatea Saggart, în apropierea capitalei Dublin. Poliția a transmis că protestatarii au încercat să rupă cordonul de securitate, folosindu-se chiar de cărucioare trase de cai, un mijloc de transport tradițional în unele zone din Irlanda. Unii manifestanți aveau asupra lor furci de grădină și unelte, iar alții au spart ziduri pentru a-și procura pietre cu care să lovească forțele de ordine.

Un elicopter al poliției a fost vizat cu lasere, iar un ofițer a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce și-a rănit piciorul în timpul intervenției.

„Aceste acțiuni pot fi descrise doar ca huliganism. A fost o mulțime hotărâtă să atace poliția”, a declarat comisarul Justin Kelly, șeful poliției irlandeze.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam"
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Potrivit acestuia, aproximativ 300 de ofițeri au fost mobilizați, jumătate dintre ei aparținând unității speciale de ordine publică. Poliția a fost nevoită să folosească tunuri cu apă, cai și câini pentru a dispersa mulțimea.

Mii de oameni, adunați lângă hotelul pentru imigranți

Televiziunea publică RTÉ a relatat că „câteva mii de oameni” s-au adunat în zona hotelului Citywest, unde sunt găzduiți refugiați și solicitanți de azil. Imaginile difuzate arată o dubă de poliție în flăcări și cordoane de ofițeri în echipament antirevoltă blocând accesul către clădire.

Protestul a izbucnit în contextul unei serii de tensiuni din ultimele luni privind politica Irlandei față de imigranți și azil. Prim-ministrul irlandez, Micheál Martin, a condamnat ferm atacurile împotriva poliției:

„Nu există nicio justificare pentru abuzurile josnice, pentru atacurile asupra forțelor de ordine, care vor șoca orice persoană de bună-credință. Apreciez curajul polițiștilor care au acționat rapid pentru a restabili ordinea”, a transmis acesta.

Și ministrul justiției, Jim OCallaghan, a avut un mesaj dur: „Aceste scene sunt inacceptabile și vor primi un răspuns ferm din partea poliției. Cei implicați vor fi aduși în fața justiției. Violența nu reflectă comunitatea din Saggart, ci o minoritate care sperie oamenii nevinovați”.

Urmează anchete și pedepse severe

Poliția irlandeză a deschis o anchetă penală privind violențele de marți seară și a promis identificarea tuturor celor implicați.

„Cei care au participat la atacuri asupra ofițerilor și asupra proprietății publice vor fi trași la răspundere”, a transmis un comunicat al instituției.

Hotelul Citywest din Dublin este folosit de guvernul irlandez pentru cazarea temporară a refugiaților.

De la revoltă la furie: cazul care a inflamat spiritele

Protestul din Dublin nu este primul moment de revoltă față de imigranți. În luna iunie 2025, la Ballymena, în comitatul Antrim, Irlanda de Nord, aproximativ 2.500 de oameni au ieșit în stradă din cauza a doi români de 14 ani care au fost acuzați de agresiune sexuală. Manifestațiile au continuat, dar au fost anunțate a fi pașnice. Totuși, autoritățile au avertizat că astfel de mișcări pot fi ușor preluate de grupări radicale care alimentează ura față de străini.

Tensiunile s-au amplificat după ce, potrivit BBC, un bărbat de 26 de ani a fost acuzat la Dublin de agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani aflate în grija Agenției Irlandeze pentru Copil și Familie. Incidentul s-ar fi petrecut la începutul săptămânii, în apropiere de Saggart, aceeași zonă unde a avut loc și protestul de la hotelul Citywest. Cazul a fost folosit pe rețelele sociale de grupări antiimigrație pentru a incita la proteste, potrivit poliției irlandeze.

