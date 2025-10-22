Protestul a degenerat în violență. O dubă a poliției a fost incendiată

Incidentul a avut loc în localitatea Saggart, în apropierea capitalei Dublin. Poliția a transmis că protestatarii au încercat să rupă cordonul de securitate, folosindu-se chiar de cărucioare trase de cai, un mijloc de transport tradițional în unele zone din Irlanda. Unii manifestanți aveau asupra lor furci de grădină și unelte, iar alții au spart ziduri pentru a-și procura pietre cu care să lovească forțele de ordine.

In Dublin, police cars are on fire outside a hotel housing fake asylum seekers. The Irish aren't joking. pic.twitter.com/Y537TkG47B — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 21, 2025

Un elicopter al poliției a fost vizat cu lasere, iar un ofițer a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce și-a rănit piciorul în timpul intervenției.

„Aceste acțiuni pot fi descrise doar ca huliganism. A fost o mulțime hotărâtă să atace poliția”, a declarat comisarul Justin Kelly, șeful poliției irlandeze.

If the African man accused of rape is kept under protection, a lot could be exposed behind Dublin Citywest case.

Israels puppet, Tommy Robinson, will never want the Irish people to live in a peaceful environment.

Im saying it again..behind all this are the Israeli lobby and… pic.twitter.com/cxGAPsS1FI — SaddamShah (@SaddaM_Shah92) October 21, 2025

Potrivit acestuia, aproximativ 300 de ofițeri au fost mobilizați, jumătate dintre ei aparținând unității speciale de ordine publică. Poliția a fost nevoită să folosească tunuri cu apă, cai și câini pentru a dispersa mulțimea.

Mii de oameni, adunați lângă hotelul pentru imigranți

Televiziunea publică RTÉ a relatat că „câteva mii de oameni” s-au adunat în zona hotelului Citywest, unde sunt găzduiți refugiați și solicitanți de azil. Imaginile difuzate arată o dubă de poliție în flăcări și cordoane de ofițeri în echipament antirevoltă blocând accesul către clădire.

Garda van up in flames outside the IPAS centre at Citywest. Cowd of well over 500 present. Public Order Unit gardai charged a big group back from centre entrance, pepper spray deployed pic.twitter.com/yCBEZqWc29 — Conor Lally (@conormlally) October 21, 2025

Protestul a izbucnit în contextul unei serii de tensiuni din ultimele luni privind politica Irlandei față de imigranți și azil. Prim-ministrul irlandez, Micheál Martin, a condamnat ferm atacurile împotriva poliției:

„Nu există nicio justificare pentru abuzurile josnice, pentru atacurile asupra forțelor de ordine, care vor șoca orice persoană de bună-credință. Apreciez curajul polițiștilor care au acționat rapid pentru a restabili ordinea”, a transmis acesta.

Și ministrul justiției, Jim OCallaghan, a avut un mesaj dur: „Aceste scene sunt inacceptabile și vor primi un răspuns ferm din partea poliției. Cei implicați vor fi aduși în fața justiției. Violența nu reflectă comunitatea din Saggart, ci o minoritate care sperie oamenii nevinovați”.

Urmează anchete și pedepse severe

Poliția irlandeză a deschis o anchetă penală privind violențele de marți seară și a promis identificarea tuturor celor implicați.

More footage coming from Dublin tonight - Follow for updates. https://t.co/ypT572rH6c pic.twitter.com/SwudtW9DtB — British Intel (@TheBritishIntel) October 21, 2025

„Cei care au participat la atacuri asupra ofițerilor și asupra proprietății publice vor fi trași la răspundere”, a transmis un comunicat al instituției.

Hotelul Citywest din Dublin este folosit de guvernul irlandez pentru cazarea temporară a refugiaților.

De la revoltă la furie: cazul care a inflamat spiritele

Protestul din Dublin nu este primul moment de revoltă față de imigranți. În luna iunie 2025, la Ballymena, în comitatul Antrim, Irlanda de Nord, aproximativ 2.500 de oameni au ieșit în stradă din cauza a doi români de 14 ani care au fost acuzați de agresiune sexuală. Manifestațiile au continuat, dar au fost anunțate a fi pașnice. Totuși, autoritățile au avertizat că astfel de mișcări pot fi ușor preluate de grupări radicale care alimentează ura față de străini.

UNBELIEVABLE SCENES FROM DUBLIN



Patriots are furious and they're not backing down.



There will be civil unrest in Ireland unless the politicians back down and START DEPORTING MIGRANTS



This sick experiment needs to stop



WE DEMAND OUT COUNTRIES BACKpic.twitter.com/tyqzpG0hqd — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 21, 2025

Tensiunile s-au amplificat după ce, potrivit BBC, un bărbat de 26 de ani a fost acuzat la Dublin de agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani aflate în grija Agenției Irlandeze pentru Copil și Familie. Incidentul s-ar fi petrecut la începutul săptămânii, în apropiere de Saggart, aceeași zonă unde a avut loc și protestul de la hotelul Citywest. Cazul a fost folosit pe rețelele sociale de grupări antiimigrație pentru a incita la proteste, potrivit poliției irlandeze.

