Corpurile lor au fost descoperite pe 17 august. În 2003, Ian Huntley, care lucra la școala la care învățau fetele, a fost condamnat pe viață.

Dar dramele din micuțul orășel cu puțin peste 10.000 de locuitori nu s-au oprit aici. Multe mame au simțit durerea pierderea unui copil. Alison Fitt l-a pierdut pe fiul ei Charlie, care a pierdut lupta cu o boală autoimună.

Alison Fitt a bătut a avut o idee și a bătut la ușa vecinei ei, Sheila Abbott, în vârstă de 75 de ani, care suferea și ea după pierderea fiului ei, Robert, mort într-un accident de motocicletă.

„Prima oară am râs. Apoi am zis: «Hai s-o facem!»”

Alison Fitt a avut ideea de a strânge 12 mame dispuse să pozeze dezbrăcate într-un calendar care urma să fie comercializat în scopuri caritabile. „Strong Soham mums” („Mamele puternice din Soham”) au vrut să arate lumii că, deși nu vor uita niciodată copiii pierduți, adică lucrul care le leagă, pot merge mai departe. Și pot oferi un ajutor și un zâmbet celor care caută ajutor.

„Prima oară am râs. Apoi am zis: «Hai s-o facem»”, a dezvăluit Sheila Abbott. Cele două au reușit să adune încă zece mame îndurerate dispuse să pozeze dezbrăcate pentru acest țel nobil, a anunțat dailymail.co.uk.

Printre cele care au acceptat invitația s-a aflat și Nicola Wells, mama lui Holly Marie Wells, una dintre cele două eleve ucise în 2002. Nicola Wells are acum 51 de ani și este cea care deschide calendarul, poza de la luna ianuarie. Lumea n-o știa foarte bine, fiindcă la momentul tragediei din 2002, soțul ei, Kevin, a fost cel care a oferit declarații presei.

„E pentru o cauză nobilă. Și vreau să le transmit un mesaj celorlalte mame care și-au pierdut un copil: e ok să râzi. Îți este permis să râzi, să-ți trăiești viața!”, a spus Nicola Wells.

Două surori unite în durere

Miss Octombrie este Caroll Brannan, în vârstă de 69 de ani, care și-a îngrijit fiul, pe Russell, bolnav de o formă rară de cancer, care a murit la 30 de ani.

„N-am stat doar să discutăm despre copiii noștri dispăruți. Ne-am și distrat. Am fost sprijin una pentru cealaltă”.

Lesley Allen, în vârstă de 56 de ani, sora Nicolei Wells, a sprijinit-o pe aceasta la tragedia din 2002, dar, în 2012, când îl aștepta acasă pe fiul ei Thomas, pentru a sărbători împreună Crăciunul, a trăit o dramă similară. Thomas a suferit un accident și a murit.

„Cel mai greu moment din vița mea a fost când în ziua de Crăciun a trebuit să-i spun fetei mele, Emily, că Thomas nu mai este. Emily avea doar 13 ani atunci”, a spus Lesley Allen.

Claire Danks, în vârstă de 46 de ani, și-a pierdut unica fiică, pe Lauren, ucisă de un șofer de camion beat. „Cel care a omort-o nici măcar n-a oprit ca să vadă dacă mai trăiește sau e moartă. E în închisoare, dar peste trei ani va fi liber”, a declarat Claire Danks. Lauren mai are trei băieți.

Cea mai tânără mamă care apare în acest calendar este Tanya Allen, în vârstă de 27 de ani. ea a fost cea care s-a lăsat cel mai greu convinsă să fotografieze pentru acest calendar. Ea apare la luna februarie.

Louise Scarrow, 42 de ani, Miss August, și-a pierdut fata, Charlee, în vârstă de doar doi ani. Sarah Fairhust, Miss Aprilie, a pozat pentru memoria fiului ei Liam, mort la 14 ani, de cancer. Toate poveștile acestor mame îndurerate, dar, mai ales, ideea lor au stârnit o incredibilă reacție a oamenilor.

Calendarul, care costă 9, 99 lire sterline, s-a vândut ca pâinea caldă. Primul tiraj s-a evaporat imediat. Iar acum a uieșit pe piață un al doilea lot.

O altă mamă, care a născut un copil mort, a oferit o imagine sfâșietoare.

