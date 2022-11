E.ON cere banii în avans pentru factura de gaze pe decembrie. O parohie din Iași este somată să plătească peste 10.000 de lei în 10 zile

Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice spun că facturile au fost emise pentru parohii în baza unui contract colectiv semnat în urmă cu mai mulți ani, care s-a reactualizat. Ei au precizat pentru Libertatea că reprezentanții E.ON le-au transmis că vor emite facturi „în avans” pentru toți consumatorii noncasnici.

Contactați de Libertatea, reprezentanții grupului E.ON spun că aceasta este o practică des folosită în această perioadă și dau vina pe stat pentru asta. Aceștia susțin că prefinanțarea schemei de plafonare și compensare la clienții casnici pune presiune pe fluxurile financiare ale companiei, iar aceasta trebuie să își finanțeze achizițiile de energie și gaze.

Unul dintre preoții care s-a trezit cu astfel de facturi este Gabriel Bucur, paroh al Parohiei „Sfântul Anton de Padova” din Iași. Având o biserică de dimensiuni mari, alimentată cu centrală pe gaze naturale, acesta nu s-a speriat când a văzut că a primit o factură de puțin peste 11.500 de lei pe data de 4 noiembrie.

Anul trecut, în lunile reci în care a încălzit catedrala, au venit facturi cu valoare de până la 16.000 de lei. În noiembrie însă, a pornit centrala doar pentru a încălzi casa parohială, unde are și un aragaz, fiindu-i deja emisă o factură de circa 230 de lei, pe care a achitat-o.

Recomandări Preotul Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, filmat când lovește o femeie. Poliția anchetează cazul | VIDEO

Dar pe factura primită în avans luna aceasta, consultată și de Libertatea, nu există un index de facturare sau un cost al metrului cub: apare cuvântul regularizare și este emisă pentru perioada 1 – 31 decembrie. Termenul de plată este iarăși unul foarte restrâns, factura emisă pe 4 noiembrie urmând a fi plătită până pe 14 noiembrie.

Factura primită de parohie

„Nu am dat drumul la centrală în biserică până acum”

„Nu am avut probleme până acum, ei citesc lună de lună contorul, eu verific din două în două zile să nu fie probleme cu raportarea. Acum, în noiembrie, a venit această factură, pe care apare și factura normală, plătită, de 230 de lei, și, de nicăieri, aceasta cu plata în avans pe decembrie de 11.500 de lei. Am un singur contor pentru gazul din biserică și casa parohială, dar până acum nu am dat drumul deloc în biserică, doar în casă o oră, două pe zi. Nu are nici index, nici nimic, pare o factură fantomă”, a precizat pr. Gabriel Bucur pentru „Ziarul de Iași”.

Recomandări O nouă mărturie de la Muzeul Vrancei împotriva ministrului apărării: „Tîlvăr nu a scris niciun rând în teza de doctorat. Toți știau, dar au tăcut de frică”

Preotul a făcut o solicitare către E.ON pentru a primi explicații cu privire la factură, primind un răspuns semiautomatizat, care conține greșeli de scriere în limba română.

Conform acestuia, parohia face parte dintr-un nou contract-cadru, valabil de la 1 octombrie, care conține inclusiv prevederea de a plăti în avans facturile.

„Prin prezenta vă comunicăm că, factură cu numărul 1001234570 este o factură de avans, care are 10 zile la dispoziție să fie achitat. Facturile de avans se emit clienților care închei un contract cu plată în avans. Contractul dumneavoastră cu nr. 1000380861/2022.10/032340/0 cu efect din 01.10.2022 este un contract care cuprinde plata în avans. Facturile de avans, de obicei se emit conform contractului, se ia (sic!) în considerare valorile menționate în contract, motiv pentru care la cantitate și la preț unitar apare 0”, se precizează în răspunsul consultat de Libertatea.

Răspunsul la solicitare

Episcopia catolică: „Ne-au transmis că toate instituțiile publice sunt în aceeași situație”

La nivelul Episcopiei Romano-Catolice din Iași a fost format un grup de negociere cu E.ON în urmă cu cinci ani, care și-a propus să poată negocia un preț pentru toate cele 500 de entități din Dieceza de Iași.

După liberalizarea pieței, prețurile la energie electrică și la gaze naturale au explodat, iar în acord au rămas doar aproximativ 80 de parohii, majoritatea din zona Iașiului.

Din grupul de negociere a făcut parte și pr. Egidiu Condac, econom diecezan în cadrul episcopiei. Acesta a precizat pentru Libertatea că în contractul-cadru semnat cu E.ON se precizează că până la finalul anului se vor emite facturi în avans, estimate în baza a cât au consumat parohiile în trecut, în perioada similare.

Pr. Egidiu Condac spune că, în cadrul negocierilor, cei de la E.ON le-au spus că aceasta va fi politica de semnare a contractelor noi pentru toți consumatorii noncasnici.

„Ne-au transmis că toate instituțiile publice sunt în aceeași situație, nu doar biserica. Inclusiv parohiile care nu sunt în contractul-cadru tot așa vor primi cred. Au motivat în felul următor: nu pot să cumpere gazul, nu știu exact ce acord au cu statul. Nu știu cum este cu reglementarea și totul cade în sarcina consumatorilor care nu sunt privați. Dar practica asta nu e confortabilă pentru noi, pentru că asta presupune să ai o sumă considerabilă pe care să o dai în avans. Psihologic e frustrant să plătești în avans când știi că nu ai consumat. Noiembrie a fost o lună destul de blândă, nu am folosit căldura, dar plătim sume colosale”, a explicat pr. Egidiu Condac.

Libertatea a contactat mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice din Iași care au semnat inclusiv în luna octombrie contracte de furnizare gaze naturale cu E.ON, iar în prevederile contractuale ale acestora nu există mențiunea de facturi în avans.

„Avem facturi de regularizare și de estimare, bazate pe consumul nostru, dar niciuna nu este în avans”, a precizat un director de la o astfel de instituție.

Ce spune E.ON

Reprezentanții E.ON au afirmat pentru Libertatea că piața este liberă, iar orice consumator poate negocia cu furnizorii condițiile de plată.

Compania dă însă vina pe stat pentru situația creată. „Volatilitatea pieței de energie și costurile foarte ridicate pe care le avem cu prefinanțarea schemei de sprijin pentru clienții ce beneficiază de prețuri plafonate pun presiune pe fluxurile de numerar ale companiei”, arată reprezentanții E.ON Energie România.

Aceștia mai arată că societatea a fost desemnată în luna noiembrie drept furnizor de ultimă instanță pentru gaze, astfel că este obligată să preia clienții rămași fără furnizor.

„Evident că trebuie să avem volumele de energie necesare pentru una sau 12 luni, în funcție de categoria în care se încadrează acești clienți. În aceste condiții, suntem nevoiți să apelăm la varianta contractelor cu plata în avans, de altfel larg practicată pe piața de energie în această perioadă, pentru asigurarea cantităților de energie electrică și gaze naturale necesare clienților noștri”, punctează reprezentanții E.ON.

Ai sesizat o eroare? Ne poți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A pierdut toți banii, apoi a luat-o de la capăt. Recunoaște că folosea anumite metode pentru a face clienții dependenți de ruletă. Neașteptat cu ce se ocupă fiul și soția lui

Playtech.ro Apare O NOUĂ RUSIE! Ţara e în plină transformare, e o lovitură mare pentru Vladimir Putin

Viva.ro Fulgy a fost condamnat DEFINITIV la închisoare. Sentința este definitivă

Observatornews.ro Ucraineanul cu cea mai mare avere anunţă o investiţie uriaşă în România. Mai multe comune se pregătesc să se îmbogăţească

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Şase zodii cu succes în dragoste în 2023. Leii simt din nou fiorii pasiunii

Orangesport.ro 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2022. Taurii au la dispoziție o zi generoasă, care îi invită să fie și ei mai cumsecade și mai binevoitori cu cei din jur

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe, LA REDUCERE