Potrivit ultimelor date, rafale de vânt record înregistrate în vestul Pacificului au împins, pentru a doua oară în luna ianuarie, cantități masive de apă caldă spre est, un precursor clasic al acestui eveniment.

Experții de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu și de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) avertizează că șansele ca modelele meteorologice ale planetei să se schimbe radical cresc semnificativ în cursul acestui an.

2027: Anul potențialelor recorduri absolute

Conform modelelor actuale, un nou episod El Niño ar putea debuta oficial până în vara anului 2026.

Istoria recentă arată gravitatea situației: ultimul El Niño, care a atins apogeul la începutul lui 2024, a fost factorul decisiv care a transformat 2024 în cel mai cald an înregistrat vreodată.

Prognozele indică faptul că efectele maxime ale încălzirii globale, amplificate de noul El Niño, ar putea atinge punctul critic în 2027, la aproximativ trei luni după ce fenomenul va ajunge la intensitate maximă.

Această sincronizare ar putea împinge planeta într-o nouă eră de temperaturi-record.

Mecanismul „oalei sub presiune”

El Niño face parte din Oscilația Sudică (ENSO) și funcționează ca o supapă uriașă: eliberează căldura stocată în ocean direct în atmosferă.

„În timpul fenomenului El Niño, căldura se degajă din ocean și contribuie la încălzirea globală”, explică Kevin Trenberth, cercetător la Centrul Național pentru Cercetări Atmosferice.

Consecințele sunt vaste și periculoase:

Creșterea temperaturilor medii globale;

Perturbarea regimului precipitațiilor (secete sau inundații extreme);

Accelerarea topirii ghețarilor polari;

Albirea și distrugerea recifelor de corali.

Un ocean deja supraîncălzit

Ceea ce îngrijorează comunitatea științifică este contextul în care acest nou fenomen se va manifesta.

Într-o lume aflată deja într-un proces accelerat de încălzire, fiecare El Niño se suprapune peste temperaturi de referință deja ridicate.

Conținutul de căldură al oceanelor globale a stabilit recorduri timp de nouă ani consecutivi.

Această acumulare de energie termică în apele planetei acționează ca un combustibil, intensificând impactul oricărui nou episod El Niño și crescând riscul unor extreme climatice fără precedent.

