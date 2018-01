Elevă împușcată într-o școală din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportată de urgență la spital, după ce un suspect a deschis focul în cantina școlii.

Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul într-o școală din Texas. E vorba despre un adolescent de 16 ani care ar fi de asemenea elev al școlii, informează ABC News.

Adolescenta împușcată a fost transportată cu un elicopter la spital. Fata primește îngrijiri medicale.

Din primele informații, tânăra de 15 ani ar fi singura victimă a atacatorului deoarece nu au fost raportate alte persoane rănite.

Cazul șocant este investigat de Poliție.

Parents are frustrated and emotional because they can't get to their kids who are in lockdown inside the school. Parents say the school is small and a good portion of the students witnessed the shooting. My heart breaks for these families and these children. pic.twitter.com/EOT02a4WGR

— Hannah VanHuss Davis (@hannahdinhd) January 22, 2018