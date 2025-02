Donald Trump a reluat la conferința de presă cu Emmanuel Macron, pe care l-a primit luni la Casa Albă, afirmația sa obișnuită și falsă precum că SUA au contribuit financiar mai mult decât Europa la susținerea Ucrainei.

„SUA au acordat Ucrainei mult mai mult ajutor decât orice altă națiune. Am cheltuit peste 300 de miliarde de dolari, iar Europa a cheltuit aproximativ 100 – 100 de miliarde de dolari. Aceasta este o mare diferență”, și-a început Trump intervenția pe tema ajutorului.

Macron corrects Trump after he claims „Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.” pic.twitter.com/zgVtviehrN