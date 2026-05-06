Însă blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în contextul războiului dintre SUA și Iran, a scos în evidență vulnerabilitatea continentului la perturbarea importurilor de energie, iar energia nucleară ar putea oferi Europei o soluție de salvare.

SUA, China și Franța, cei mai mari producători de energie nucleară din lume

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, declara recent că energia nucleară va primi un „impuls” în urma crizei de aprovizionare și a îndemnat guvernele să își consolideze reziliența prin surse alternative de energie.

Energia nucleară produce semnificativ mai puține emisii decât combustibilii fosili, centralele ocupă spațiu redus, iar reactoarele sunt extrem de fiabile în toate condițiile meteorologice.

„Cred că energia nucleară trebuie să joace un rol major în rezolvarea acestei probleme pentru Europa”, a declarat Chris Seiple, vicepreședinte al diviziei de energie și regenerabile din cadrul Wood Mackenzie.

SUA, China și Franța sunt mai bine poziționate pentru a face față șocului de aprovizionare provocat de război, în mare parte deoarece sunt cei mai mari trei producători de energie nucleară din lume.

Peste 60% din necesarul energetic al Franței vine din energia nucleară

„Dacă nu ai o sursă naturală de energie, atunci costurile vor fi mai mari pentru a o importa sau va trebui să dezvolți, într-o anumită măsură, energia nucleară”, a declarat Michael Browne, strateg global de investiții la Franklin Templeton.

„Este scumpă, dar foarte eficientă, așa cum a demonstrat Franța. Prețurile energiei în Franța sunt semnificativ mai mici decât în Germania”, a continuat Michael Browne.

Franța este exemplul principal în acest domeniu, peste 60% din necesarul său energetic fiind acoperit de energia nucleară.

Ministrul coreean al Climei: energia nucleară și sursele regenerabile, pilonii viitorului sistem energetic

Tot mai multe țări iau măsuri. Războiul din Iran reprezintă „un punct de cotitură important” pentru Coreea de Sud în direcția reducerii dependenței de petrol și orientării către alternative, potrivit ministrului Climei, Kim Sung-hwan.

Într-un interviu acordat CNBC, acesta a declarat că energia nucleară și sursele regenerabile vor constitui „cei doi piloni principali” ai viitorului sistem energetic.

Se ridică astfel întrebarea dacă alte țări europene, precum Regatul Unit și Germania, care timp de decenii au renunțat treptat la reactoare, vor încerca să își dezvolte capacitățile nucleare pentru a se proteja mai bine de viitoare șocuri de aprovizionare.

Centralele nucleare, o perspectivă pe termen lung

Analiștii consideră că există argumente solide pentru creșterea rolului energiei nucleare în strategia energetică a țărilor europene.

În 2025, energia nucleară reprezenta doar 11,8% din mixul energetic al Europei, în timp ce petrolul și gazele depășeau peste o treime, potrivit datelor Eurostat.

„Cea mai simplă modalitate de a asigura securitatea energetică este diversificarea surselor. Greșeala făcută de Germania și de multe alte țări europene a fost să pună ideologia pe primul loc, considerând că energia nucleară este ceva negativ”, a declarat Adnan Shihab-Eldin, cercetător asociat la Institutul Oxford pentru Studii Energetice.

Totuși, construirea și punerea în funcțiune a centralelor poate dura decenii. Centrala Hinkley Point C din Regatul Unit – primul reactor nuclear construit acolo în peste 30 de ani – a început lucrările în 2016 și nu este așteptat să fie finalizată decât spre sfârșitul deceniului.

Aceasta va furniza energie electrică pentru 6 milioane de oameni și va acoperi aproximativ 7% din consumul țării.

Cercetător: În afară de SUA și Europa, restul lumii a făcut centrale nucleare la preț bun

Reactorul Flamanville 3 din Franța, inaugurat în 2024, a avut nevoie de 17 ani pentru a deveni operațional.

„Până când o centrală nucleară aprobată astăzi va intra efectiv în funcțiune, peisajul energetic ar putea arăta foarte diferit. Proiectele de energie regenerabilă pot fi realizate mult mai rapid”, a declarat Chris Aylett, cercetător la Centrul pentru Mediu și Societate din cadrul Chatham House.

Cheia succesului proiectelor nucleare europene, potrivit lui Seiple, este găsirea unor metode mai ieftine de construcție, ceea ce ar putea însemna utilizarea tehnologiilor mai accesibile din China.

„În afara SUA și a Europei, restul lumii a găsit modalități de a construi centrale nucleare la costuri competitive. Este mai degrabă o chestiune de reglementare și de formare a forței de muncă”, a adăugat el.

Totuși, cooperarea în acest sens pare puțin probabilă.

„În principiu, colaborarea cu firme chineze pentru dezvoltarea energiei nucleare în Europa ar putea fi mai ieftină și mai rapidă, dar pare dificil de realizat din punct de vedere politic, din cauza preocupărilor legate de securitate și de pierderea industriilor strategice”, a adăugat Aylett.

Percepția publică, afectată profund de Cernobîl și Fukushima

Cele mai grave două accidente nucleare din istorie – accidentul de la Cernobîl și accidentul de la Fukushima – au afectat profund imaginea acestei tehnologii în rândul publicului, determinând politicienii să închidă proiecte.

Însă a doua criză energetică a Europei din ultimii patru ani ar putea schimba atitudinea publicului, potrivit lui Aylett.

„Energia nucleară este percepută ca o sursă internă de energie, deoarece lanțul său de aprovizionare nu este la fel de expus la tensiunile geopolitice și la șocurile de preț precum petrolul și gazele. Și climatul politic este în mod clar mai favorabil, guvernele din Europa și din alte regiuni reanalizând moratoriile anterioare și angajându-se să promoveze energia nucleară”, a spus el.

Totuși, pregătirea generațiilor viitoare pentru a înțelege complexitatea dezbaterii privind energia nucleară „nu este pentru cei slabi de inimă”, a avertizat Shihab-Eldin.

„Nu poți intra și ieși pur și simplu din acest domeniu, este nevoie de educație, pentru că doar prin educație publicul va susține politicienii, iar politicienii vor răspunde publicului”, a conchis cercetătorul Adnan Shihab-Eldin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Unica.ro
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Raport al Curții de Conturi: milioane de lei din fondul cinematografic, acordate fără verificări. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) „nu e capabil să stabilească dacă sumele deduse sunt legale” 
Exclusiv
Știri România 12:00
Raport al Curții de Conturi: milioane de lei din fondul cinematografic, acordate fără verificări. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) „nu e capabil să stabilească dacă sumele deduse sunt legale” 
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Știri România 11:05
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Parteneri
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul.ro
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Fanatik.ro
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Gestul făcut de Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a devenit campion mondial: „Pentru asta muncește de 30 de ani”
Stiri Mondene 12:35
Gestul făcut de Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a devenit campion mondial: „Pentru asta muncește de 30 de ani”
L-a pus în cărucior și l-a dus la râu. Cum a fost surprinsă Raluka într-o filmare: „Așa a fost toată viața”
Stiri Mondene 11:49
L-a pus în cărucior și l-a dus la râu. Cum a fost surprinsă Raluka într-o filmare: „Așa a fost toată viața”
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
ObservatorNews.ro
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Mediafax.ro
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mediafax.ro
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Marian Godină, ironic după ce Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis: „Voi primi «ânapoi» 900 de lei și vom avea benzină la 1 leu”
Politică 12:44
Marian Godină, ironic după ce Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis: „Voi primi «ânapoi» 900 de lei și vom avea benzină la 1 leu”
Dan Negru, mesaj după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Politică 10:20
Dan Negru, mesaj după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea