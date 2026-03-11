La 15 ani distanță, efectele dezastrului sunt încă vizibile, iar întrebările legate de recuperare, atât ecologică, cât și socială, rămân fără răspunsuri clare. Potrivit publicației științifice The Conversation, peste 160.000 de oameni au fost evacuați din regiunea afectată de radiații nucleare, iar procesul de întoarcere în satele părăsite este încetinit de probleme complexe.

Lupta cu cesiul radioactiv: o misiune de decenii

Accidentul nuclear din Fukushima a eliberat în mediu cantități semnificative de cesiu radioactiv, în special izotopii cesiu-134 și cesiu-137.

Conform cercetărilor citate de The Conversation, cesiul-134, cu o perioadă de înjumătățire de doi ani, este aproape dispărut din mediul înconjurător, dar cesiul-137, care se descompune în aproximativ 30 de ani, va necesita până la 300 de ani pentru a deveni neglijabil.

Problema majoră este că cesiul-137 se fixează puternic pe argilele din sol, iar eliminarea sa depinde exclusiv de intervenția umană. În 2011, suprafața afectată de acest izotop era echivalentă cu dimensiunea insulei Corsica, adică aproximativ 9.000 de kilometri pătrați.

Cu toate acestea, procesul de decontaminare a solurilor s-a concentrat doar pe zonele cultivate și rezidențiale, ignorând în mare parte pădurile care acoperă 75% din regiunea contaminate.

Strategia de decontaminare: succes parțial

Autoritățile japoneze au investit masiv în decontaminare, costurile totale ajungând la 44 miliarde de euro până în 2023. Rezultatele? Concentrațiile de cesiu-137 din solurile tratate au scăzut cu 80%, iar în sedimentele râurilor care traversează zonele contaminate, nivelurile de radioactivitate au scăzut cu 90% în decurs de un deceniu.

Cu toate acestea, pădurile rămân o sursă continuă de radiații, deoarece cesiul-137 acumulat în solurile forestiere este absorbit de plante și copaci. Produsele obținute din aceste păduri – lemnul, ciupercile și chiar fauna sălbatică – depășesc limitele legale de radioactivitate, făcând imposibilă utilizarea lor comercială.

Opțiunea defrișării: soluție sau problemă?

În încercarea de a elimina complet cesiul radioactiv, autoritățile iau în considerare defrișarea pădurilor contaminate.

Totuși, această măsură ridică probleme majore, inclusiv riscul de eroziune masivă în zonele montane, mai ales în cazul unor fenomene meteorologice extreme, precum taifunurile. Glisările de teren și inundațiile ar putea recontamina zone deja decontaminate, ceea ce ar anula progresul făcut.

În plus, defrișarea ar afecta biodiversitatea și ecosistemele locale, distrugând habitatele faunei și florei. În acest context, planul de redistribuire a solurilor contaminate, stocate temporar în apropierea centralei, pentru a fi returnate proprietarilor până în 2045, devine o altă provocare logistică și ecologică.

Satul pierdut: cum reconstruiești comunități?

Întoarcerea locuitorilor în zonele evacuate este un proces complicat. Unele dintre cele mai afectate comune, precum Namie, Iitate sau Futaba, au fost redeschise treptat începând din 2017.

Însă, conform datelor oficiale, 80% dintre foștii rezidenți refuză să se întoarcă, invocând motive precum distrugerea infrastructurii, lipsa serviciilor esențiale și absența comunității.

În multe cazuri, satele evacuate au fost complet remodelate, iar casele tradiționale au fost înlocuite cu locuințe moderne, uniformizate, care nu reflectă istoria și identitatea locurilor. Problemele sunt agravate de lipsa spitalelor și serviciilor sociale, esențiale pentru o populație îmbătrânită.

Populație nouă, dar fără rădăcini

Pentru a revitaliza zonele evacuate, guvernul japonez finanțează atragerea de noi locuitori, oferindu-le locuințe aproape gratuite și stimulente financiare substanțiale.

Cu toate acestea, aceste inițiative nu au avut succesul scontat. De exemplu, Namie are acum doar 15% din populația sa de dinainte de accident, în timp ce Futaba a ajuns la un minim de 3%.

Majoritatea noilor locuitori sunt persoane vulnerabile din alte regiuni ale Japoniei, ceea ce creează o segregare socială și întrebări legate de viitorul acestor comunități. În plus, reconstrucția «orașelor noi» pe terenurile vechilor sate șterge practic istoria și tradițiile locului, ceea ce adâncește sentimentul de pierdere.

O criză cu ecou social și ecologic

Accidentul de la Fukushima nu a lăsat doar o amprentă ecologică profundă, ci și una socială, distrugând comunități întregi și modificând drastic peisajul cultural. Procesul de recuperare continuă, iar demantelarea completă a centralei nucleare este estimată să dureze încă 40 de ani.

Aceste aspecte sunt monitorizate îndeaproape de cercetători din cadrul laboratorului internațional MITATE Lab (CNRS, CEA, Universitatea Fukushima), care analizează impactul pe termen lung al tragediei.

