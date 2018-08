O imagine postată pe Twitter stârnește discuții aprinse între cei care încearcă să-și dea seama ce văd – o plajă sau o ușă?

„Ce vezi în imagine, o plajă sau o ușă? Nu lăsa lucrul acesta să devină ‘următoarea rochie albastră sau neagră’, te rog”, a fost mesajul care însoțea fotografia postată de 9GAG, potrivit dailymail.co.uk.

Is this a door, or a beach? Don't let this become the next 'Black and Blue Dress' please https://t.co/4HN5KOrUgu pic.twitter.com/lhqYgTAjd8

Privind fotografia pe verticală, în imagine ar putea fi o secțiune a unei uși. Dar dacă întorci imaginea pe orizontală ceea ce vezi seamănă cu o porțiune de plajă completată de nisip, apă și cer. Tu ce vezi?

This image has already been altered to remove the people who were bathing in the beach. Here's the original pic.twitter.com/tjmRcMsJJe

— Ric: (@tuitmenos) 27 august 2018