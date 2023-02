Fotografia ei, înfofolită într-un sac de dormit și cu mască pentru ochi, a devenit virală, după preluarea Twitter de către Elon Musk.

„Când echipa ta face tot pentru a respecta termenele-limită, uneori dormi la birou”, comenta Esther Crawford la fotografie.

Crawford era unul dintre ultimii manageri Twitter care au rămas pe metereze. Dar se pare că nici măcar dormitul la birou nu a fost suficient pentru Elon Musk.

Sâmbătă seara, Esther a devenit victima ultimului val de demiteri de la Twitter. Aproximativ 200 de oameni au trebuit să plece.

Luni, 27 februarie, Crawford, mamă a trei copii, a confirmat știrea rezilierii: „Cea mai proastă concluzie pe care am putut-o trage din angajamentul meu față de Twitter este că munca mea devotată a fost o greșeală”.

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. Im deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙