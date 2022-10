Imediat după ce a preluat controlul Twitter, Elon Musk l-a concediat pe şeful Parag Agrawal şi pe alţi doi directori, directorul financiar Ned Segal şi directorul juridic Vijaya Gadde, potrivit unor surse anonime ale Washington Post.

Twitter nu a răspuns imediat unei solicitări din partea AFP, precizează Agerpres. Elon Musk a avut termen până vineri să finalizeze achiziţionarea reţelei de socializare, în caz contrar, un proces ar fi avut loc în noiembrie.

Operaţiunea a durat de la anunţarea, la sfârşitul lunii aprilie, a unei oferte de achiziţionare pentru suma de 44 de miliarde de dolari, acceptată de Twitter.

Înainte să fie anunțată finalizarea tranzacției, Elon Musk a făcut și declarații despre motivul pentru care a cumpărat Twitter. Miliardarul susține că a vrut să cumpere compania „deoarece este important pentru viitorul civilizației să existe o piață digitală comună, unde o gamă largă de credințe poate fi dezbătută într-un mod sănătos, fără a recurge la violență”.

De aceea am cumpărat Twitter. Nu am făcut-o pentru că ar fi ușor. Nu am făcut-o pentru a câștiga mai mulți bani. Am făcut-o pentru a încerca să ajut omenirea, pe care o iubesc.

Elon Musk: