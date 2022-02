Eugen Tomac a candidat ca lider al moţiunii „PMP – un nou început pentru o Românie creştin-democrată”. Potrivit Agerpres, din 456 de voturi exprimate, 421 au fost „pentru”, 18 „împotrivă” şi 17 abţineri.

„Le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea acordată din nou! Înțeleg perfect responsabilitatea uriașă pe care o am în urma votului de astăzi. Am acceptat să-mi asum din nou o misiune atât de dificilă, pentru că îmi pasă de ceea ce am construit împreună, îmi pasă de fiecare membru al partidului nostru care a investit muncă, încredere și speranță”, a scris Tomac, sâmbătă, pe Facebook.

La evenimentul care a avut loc azi la Sinaia au participat 491 de delegaţi şi membri ai Colegiului Naţional.

Congresul a fost convocat de tabăra din PMP a lui Eugen Tomac, despre care fostul preşedinte al partidului, Cristian Diaconescu a spus că este convocat nestatutar. În schimb, Tomac l-a acuzat pe Diaconescu de starea de „blocaj” în care a ajuns PMP.

Cristian Diaconescu a încercat să blocheze în instanţă organizarea congresului, însă Tribunalul Bucureşti i-a respins acţiunea, potrivit G4Media. Acesta dorea organizarea Congresului pe 26 martie.

