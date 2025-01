După ce a ieșit de la Curtea Supremă, unde s-a judecat recursul său în dosarul alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a fost întrebat de jurnaliști dacă a fost invitat în SUA. Răspunsul a fost următorul: „Au fost diligențe ca să fiu… Am fost rugat să merg, dar am refuzat, din motive foarte clare”. Practic, Georgescu și-a schimbat declarația inițială.

Referitor la afirmația ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, care a dezvăluit că de fapt nu a fost invitat la ceremonie, Călin Georgescu a răspuns tăios: „Avem ambasador cumva? O să auziţi în seara asta ce spun despre el, ca să fie foarte clar”.

Ulterior, la Metropola TV, Călin Georgescu a revenit cu afirmații dure, nu doar la adresa lui Andrei Muraru, ci și a fratelui său, Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, dar și la adresa șefului SRI, la adresa lui Adrian Zuckerman și a lui Valeriu Gheorghiță, fost coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19

„Eu am un mesaj, foarte elegant zic eu, pentru frații Muraru și față de șeful SRI și față de fostul ambasador american în România (n.red. Adrian Zuckerman) și față de fostul șef vaccinist care astăzi este director la Spitalul SRI (n.red. Valeriu Gheorghiță). Eu atât le spun: Ar fi bine să oprească orice fel de atac asupra democrației și poporului român pentru că ar putea fi și consecințe. Văd că toată această structură de forță nu vrea să mai fie parte din acastă configurație, au cam rupt rândurile”, a spus Georgescu.

Cel mai probabil, Georgescu s-a referit la fostul șef al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, pentru că instituția nu mai are un director. Hellvig și-a anunțat demisia de la conducerea SRI pe 3 iulie 2023, după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, 8 ani și 4 luni. De atunci, Klaus Iohannis nu a numit niciun director. Acum, SRI este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu.

De unde a plecat scandalul

Pe 13 ianuarie, Călin Georgescu a susținut la Realitatea Plus că a fost invitat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, dar că nu va merge. „Am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva”, a spus Georgescu, apoi a schimbat rapid subiectul, iar moderatoarea nu a mai revenit.

„Eu vă spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”, a continuat Georgescu, mutând rapid propriul discurs spre Divinitate.

Apoi, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a dezvăluit că numele lui Călin Georgescu nu apare pe invitațiile oficiale.

Călin Georgescu, un candidat care nu a fost în atenția presei, a câștigat surprinzător turul I al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, anulate de Curtea Constituțională pe 6 decembrie după ce documente desecretizate în ședința CSAT au arătat finanțări dubioase pentru campania de pe TikTok care i-a crescut rapid popularitatea. Totodată, documentele SRI și SIE declasificate au arătat și ingerința Rusiei în procesul electoral. CCR a motivat decizia prin interferențe în procesul electoral.

