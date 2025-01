Ce este permisul de conducere

Permisul auto este un document oficial eliberat de autoritățile competente, care permite unei persoane să conducă anumite tipuri de vehicule motorizate pe drumurile publice din România, conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – Codul Rutier.

Termenul de „autovehicul” se referă la orice vehicul motorizat care se deplasează prin mijloace proprii, cu excepția celor care circulă pe șine, cum ar fi tramvaiele. Acesta poate fi obținut de orice cetățean român care îndeplinește condiția de vârstă minimă specifică fiecărei categorii auto. Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere variază în funcție de categorie.

Astfel, limita de vârstă pentru obținerea carnetului pentru categoriile AM și A1 este de 16 ani, pentru categoriile A2, B, BE și C este de 18 ani, pentru categoriile C+E, D și DE este de 21 de ani, iar pentru categoria A este de 24 de ani, fără nici un fel de restricții.

Care sunt categoriile auto

Cei care doresc să dea pentru permis trebuie să urmeze cursuri specializate de pregătire teoretică și practică, bazate pe legislația rutieră, care sunt organizate de școli de șoferi autorizate. Acestea au loc doar în prezența și sub supravegherea directă a unui instructor auto calificat.

De asemenea, la finalul acestor cursuri, candidații vor da examen scris și practic organizat de autoritățile rutiere competente. La şcolile de şoferi sunt oferite cursuri pentru toate categoriile de permis existente, şi anume AM, A1, A2 și A – pentru motociclete de diferite tipuri și capacități, B, B1 și BE – pentru autoturisme și vehicule ușoare, inclusiv remorci mici, C1, C1E, C și CE – pentru vehicule de transport marfă și vehicule grele cu remorci, respectiv D1, D1E, D și DE – pentru transportul de persoane (autobuze și autocare).

Ce vehicule se pot conduce în funcție de categoria auto

În categoria A de vehicule motorizate intră toate tipurile de motociclete, cu sau fără ataş, precum şi toate triciclurile care sunt echipate cu motoare a căror puter depăşeşte 15 kW. Categoria A2 se referă exclusiv la motocicletele a căror putere maximă este de cel mult 35 kW.

Deținerea unui permis de conducere categoria B îi dă dreptul titularului să conducă un autovehicul cu până la 8+1 locuri (inclusiv șoferul) şi vehicule care au o masă totală maximă autorizată de cel mult 3.500 kg.

Titularii unui permis auto de subcategoria B1 pot conduce cvadricicluri care au o masă proprie care nu depășește 400 kg (fără încărcătură) și, respectiv 550 kg (cu încărcătură). În această Facem precizarea că, în cazul mașinilor electrice, aceste valori nu includ bateriile. Persoanele care dețin un permis de conducere categoria C au dreptul legal de a conduce autovehicule destinate transportului de marfă cu cel mult 8+1 locuri (inclusiv șoferul) şi o masă maximă autorizată de peste 3.500 kg și, respectiv ansamblurilor formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă cu masă totală mai mică de 750 kg.

În ceea ce îi privește, șoferii care deţin permis C1, aceștia pot conduce autovehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 3.500 kg și 7.500 kg, care pot avea o remorcă, dar fără ca masa să depăşească 750 kg.

Cei cu permis categoria D pot conduce autovehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de opt locuri (plus şoferul), precum și ansambluri de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă cu masa totală de maximum 750 kg.

Cât este valabil permisul în funcție de categorie

Valabilitatea permisului de conducere este stabilită și reglementată în conformitate cu OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – Codul Rutier, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de valabilitate a permisului variază în funcție de categoria de vehicule motorizate pentru care a fost obținut documentul.

Astfel, termenul de valabilitate al permiselor pentru categoriile care includ vehicule destinate transportului de marfă sau persoane este de cinci ani. În această categorie intră categoriile C1, C1E, C și CE – vehicule de transport marfă și remorci grele, D1, D1E, D și DE – vehicule pentru transportul de persoane (microbuze și autobuze), respectiv Tr, Tb și Tv (vehicule speciale, precum tractoare, troleibuze sau tramvaie).

În schimb, permisul de conducere este valabil zece ani pentru categoriile care includ motociclete și autoturisme, și anume: AM, A1, A2 și A – motociclete și mopede, respectiv B, B1 și BE – autoturisme și vehicule ușoare, inclusiv remorci mici.

Cum se calculează valabilitatea permisului

Trebuie să știi că valabilitatea permisului auto începe de la data emiterii documentului de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Spre exemplu, dacă un permis pentru categoria B a fost emis la 1 ianuarie 2025, acesta va fi valabil până la 1 ianuarie 2035. La expirarea perioadei de valabilitate, titularul este obligat să își preschimbe permisul fără să fie necesară susținerea unui nou examen auto.

Procedura presupune prezentarea unor documente specifice, inclusiv certificatul medical obținut în urma unui control obligatoriu, conform metodologiei stabilită de Ministerul Afacerilor Interne. În același timp, în cazul în care informațiile înscrise pe permis (numele, adresa, etc.) se modifică, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou document administrativ, așa cum este prevăzut în Regulamentul de aplicare al Codului Rutier, aprobat prin HG nr. 1391/2006.

Cât este în 2025 amenda pentru permis auto expirat

Potrivit prevederilor art. 101, alin. (1) din OUG nr. 195/2002, circulația pe drumurile publice cu permisul de conducere a cărui valabilitate a expirat constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni.

Astfel, în cazul în care ești oprit de către un echipaj de la Poliția Rutieră și ești găsit cu permisul de conducere expirat în 2025 vei fi sancționat cu 6 până la 8 puncte de amendă. Este important de știut că valoarea unui punct de amendă s-a majorat de la 1 ianuarie, odată cu creșterea salariului minim brut pe economie la 4.050 de lei.

Dacă anul trecut valoarea unui punct de amendă era de 165 lei, de la începutul anului curent, valoarea acestuia a ajuns la 202 lei. În aceste condiții, dacă vei fi prins că circuli cu permisul expirat poți primi o amendă cuprinsă între 1.212 și 1.616 lei. Amenzile se pot achita la orice unitate a Trezoreriei Statului într-un cont unic. În cazul în care achiți amenda în cel mult 15 zile lucrătoare, valoarea acesteia va fi redusă la jumătate. Punctele de penalizare vor fi șterse abia după șase luni de la momentul primirii lor. Conform Codului Rutier, în România există cinci clase de amendă, primele patru pentru persoanele fizice și cea de-a cincea pentru persoanele juridice. Iată care sunt acestea:

clasa I (2-3 puncte de amendă) = 404-606 lei;

clasa a II-a (4-5 puncte de amendă) = 808-1.010 lei;

clasa a III-a (6-8 puncte de amendă) = 1.212-1.616 lei;

clasa a IV-a (9-20 de puncte de amendă) = 1.818-4.040 lei;

clasa a V-a (21-100 de puncte de amendă) = 4.242-20.200 lei.

Unde se plătește amenda pentru permis expirat

Legislația rutieră în vigoare este foarte clară și strictă în ceea ce privește amenzile de circulație și plata acestora. În prezent, există câteva modalități prin care poți să achiți amenzile, inclusiv cea pentru permis de conducere expirat.

Acestea pot fi plătite în numerar la orice unitate a Trezoreriei Statului, într-un cont unic, indiferent de locul în care ai fost amendat ori de domiciliu, precum și la direcțiile de taxe și impozite locale ori la ghișeele Poștei Române de pe întreg teritoriul țării. De asemenea, amenda pentru permis expirat poate fi plătită și online, pe platforma Ghișeul.ro.

Pentru a avea acces la această platformă trebuie să-ți creezi un cont pe baza datelor tale personale și prin introducerea unui card bancar valid emis de o bancă din România. De asemenea, poți plăti amenda și prin intermediul unui serviciu de Internet Banking în contul special dedicat amenzilor contravenționale.

Ghid pentru preschimbarea permisului expirat

Dacă permisul tău de conducere a expirat va trebui să demarezi imediat procedura de preschimbare, care este un proces simplu. Pentru început, trebuie să te programezi pe platforma online a DRPCIV și să efectuezi o programare pentru depunerea cererii de eliberare a noului permis. Următorul pas constă în achitarea taxei pentru eliberarea unui nou permis auto, care se poate face online sau direct la ghișeu, în funcție de preferințe.

După aceea, fă o vizită la un cabinet medical autorizat pentru efectuarea controlului medical necesar. Medicul de familie îți poate recomanda o clinică unde să obții fișa medicală, care va certifica faptul că ești apt pentru a conduce. Asigură-te că ai pus la dosar toate documentele necesare, și anume actul de identitate, în original și copie, permisul auto expirat, în original, fișa medicală completată și avizată de către medic și dovada achitării taxei de preschimbare a permisului.

Dosarul cu acte va fi depus la Serviciul Public Comunitar – Regim Permise de Conducere din județul sau din sectorul unde ai domiciliul. După depunerea documentelor vei primi o dovadă temporară care îți va permite să conduci până la eliberarea noului permis de conducere. Acesta va fi emis și livrat în cel mult 15 zile lucrătoare prin poștă sau va putea fi ridicat de la ghișeu, în funcție de opțiunea fiecăruia.

Foto: Shutterstock.com

Află și cât timp poți circula cu ITP expirat

