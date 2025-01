În primele clipe am crezut că Georgescu era în studio și aștepta cuminte ca moderatorul să-i dea cuvântul. Am așteptat degeaba. Georgescu stătea inert și urmărea polologhiile debitate la masa din studio. Oare cum este posibil ca invitații lui Giurgea să clămpănească fără să-l bage în seamă pe Georgescu? m-am mirat. De ce înfierbântatul moderator nu-l invită pe Georgescu să spună ceva, că doar despre el se vorbește? De ce Georgescu nu intervine în această clămpăneală? De ce? m-am frământat.

După o vreme, m-am resemnat: asta este poza lui Georgescu! Ăștia de la Realitatea Plus i-au pus poza pe ecran. Așa cum propagandiștii de pe vremuri puneau poza lui Ceaușescu pe toți pereții din instituțiile statului comunist, și propagandiștii de la Realitatea Plus i-au lipit poza lui Georgescu de ecran – am gândit. Propagandiști au fost, propagandiști încă mai sunt. Dar sunt mai mulți propagandiști decât pe vremea lui Ceaușescu. Propaganda nu moare. Generațiile tinere de propagandiști sunt la putere în mai toată presa noastră. Oare la ce școli au învățat propaganda, că Academia Ștefan Gheorghiu s-a desființat de mult? Propaganda se transmite prin sânge, din tată în fiu? Propaganda este un virus precum Covidul?

Tot holbându-mă, ba la agitații din studio, moderați de propagandistul Giurgea, ba la poza lui Georgescu, la un moment dat, am tresărit: Georgescu a clipit în poză. Aoleu! S-a mișcat Georgescu! A înviat Georgescu! Este viu, acolo, în studio! Mai mult, după câteva secunde l-am văzut pe Georgescu frecându-și bărbia, un gest reflex pentru un om aflat într-un studio, în lumina reflectoarelor. Derută totală. Adică, Georgescu stătea cocoțat în dreapta sus a ecranului și, din când în când, clipea și își mai freca bărbia. Ce mai este asta? m-am impacientat. După mai multe momente în care am constatat că Georgescu clipea, am înțeles că mă aflam într-o… piesă proastă. O făcătură. Propagandiștii de la Realitatea Plus decupaseră câteva secunde de la un interviu de-al său în studio și au plantat clipul pe ecran. Ca un GIF. L-au așezat ca pe o icoană (mișcătoare), că doar toți de la Realitatea Plus se închină la Georgescu ca la un sfânt. Lumina vine de la Georgescu.

Imaginea era penibilă, caraghioasă și de-a dreptul grețoasă: invitații îi plângeau de milă lui Georgescu, uite că sistemul ticălos vrea să-l împiedice pe Georgescu să candideze!, ce nedreptate i-a făcut Curtea Constituțională lui Georgescu!, propagandistul Giurgea punea gaz pe focul discuțiilor, iar Georgescu îi „urmărea”, clipind și frecându-și bărbia în mod repetat. Asta nu mai este propagandă, ci idolatrie. Idolatria a atins cote paroxistice la Realitatea Plus. Sfântul Georgescu îi veghea pe adoratorii săi din înaltul ecranului Realitatea Plus.

N-am avut răbdarea să-l văd pe Georgescu cum învie pe ecran. Am butonat telecomanda. Poate că am pierdut momentul în care Georgescu a schițat un zâmbet, unul mai enigmatic decât zâmbetul Mona Lisei. Nicio pierdere. Merită pierdute toate prostiile, manipulările și făcăturile televiziunilor noastre.

