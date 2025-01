Criticile fanilor pare că au avut efect, deoarece în ultima perioadă Loredana Groza a început să posteze în mediul online imagini în care apare fără machiaj, dar și fără filtre de înfrumusețare.

Dacă fotografiile pe care Loredana Groza și le editează au fost mereu postate în feed-ul de pe Instagram, iată că pozele în care ea nu este machiată și nu folosește nici filtre le arată fanilor doar pe story, acolo de unde dispar după 24 de ore.

Și, mai mult decât atât, inclusiv comentariile fanilor, dacă aceștia scriu ceva public, dispar tot după 24 de ore, odată și cu story-ul. Nu la fel s-a întâmplat însă la începutul anului, când poza alături de Simona Halep a fost în feed.

„Putea edita și tabloul”, „Chiar i-am scris Simonei Halep că ai editat-o teribil” și „Direct cu poza ei pe spate. Exemplu de social media vs. realitate” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat atunci fanii.

Artista spune că nu are operații

În urmă cu aproximativ patru ani, într-un interviu pe care l-a acordat la un post TV, Loredana Groza afirma că nu înțelege de ce toată lumea o acuză că are operații estetice, deoarece ea nu a apelat niciodată la ajutorul esteticianului.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme. Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, spunea în trecut artista.

