Mazăre a început să viziteze Madagascar ca o alternativă la locul său preferat de vacanțe din Brazilia. ”M-am simțit grozav de la prima mea vizită în 2011”, a spus Mazăre pentru Euronews. Ulterior, fostul edil a decis să se mute pe insula din Oceanul Indian în 2017.

România nu are semnat niciun tratat de extrădare cu Madagascar, iar Mazăre a fost condamant la șase ani și șase luni de închisoare pentru abuz în serviciu. Într-unul dintre cazuri, el este acuzat că a vândut mai multe loturi de pământ la prețuri mai mici decât valoarea pieței, cu un prejudiciu total de 3 milioane de euro pentru municipalitatea Constanța.

Mazăre le-a spus reporterilor Euronews că este nevinovat și arată că în trecut, judecătorii l-au achitat într-un proces asemănător. El declară că nu are încredere în sistemul judiciar de la noi și caută, astfel, azil politic în Madagascar.

”Momentan am azil politic în țara africană pentru că nu am nicio șansă să am un proces curat în România. În România, sistemul judiciar se află sub controlul SRI-ului”, a spus Mazăre într-o discuție pe Whatssap.

Publicația mai arată că Mazăre a avut un stil de viață extravagant în România și că a stârnit controverse, după ce a apăut într-o uniformă nazistă la o paradă.

Radu Mazăre nu are planuri să se întoarcă în România.

”Drepturile mele au fost încălcate în mod constant de statul paralel și ocult din România, unde nu există justiție corectă”, a concluzionat fostul edil fugar.

Euronews mai arată că acest acest caz nu e singular, relatând și despre Elena Udrea, care a ajuns în Costa Rica, unde a cerut azil politic, și despre Sebastian Ghiță, care s-a refugiat în Serbia.

